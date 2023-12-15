Покращать настрій і позбавлять стресу: 7 причин їсти банани цієї зими

Банани містять триптофан — амінокислоту, яка перетворюється на серотонін, нейромедіатор гарного самопочуття, що змушує вас почуватися щасливими.

Часто в погоді за щасливим та радісним життям, люди недооцінюють вплив харчування на настрій. Але є один скромний фрукт, який має властивості, що поліпшують настрій, — це банан. Банани, наповнені поживними речовинами і природними сполуками, можуть зіграти важливу роль у піднятті настрою. Про це пише OnlyMyHealth.

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За даними Університету Вуллонгонга, банани містять триптофан — амінокислоту, що перетворюється на серотонін, нейромедіатор гарного самопочуття, який і змушує вас почуватися щасливими, задоволеними та радісними. Ось як банани можуть поліпшити ваш настрій.

Багаті на триптофан

Фото: Freepik

Банани є природним джерелом триптофану, амінокислоти, яка слугує попередником серотоніну, нейромедіатора, що має властивості регулювати настрій. Вживання бананів може сприяти виробленню серотоніну, сприяючи відчуттю благополуччя і щастя.

Містять вітамін B6 для синтезу нейромедіаторів

Вітамін B6, який удосталь міститься в бананах, відіграє вирішальну роль у синтезі нейротрансмітерів, включно із серотоніном і дофаміном. Ці нейротрансмітери пов'язані з регуляцією настрою та отриманням задоволення, і підтримання їхнього адекватного рівня може позитивно вплинути на ваш настрій.

Стабілізують рівень цукру в крові

Згідно з дослідженням, опублікованим Британською діабетичною асоціацією, "банан — популярний і смачний фрукт, який часто обмежують у запропонованій дієті для хворих на діабет через високий вміст вільних цукрів". Банани мають глікемічний індекс від низького до середнього, що означає, що вони забезпечують поступове вивільнення енергії. Цей стабільний запас енергії допомагає запобігти стрибкам і падінню рівня цукру в крові, сприяючи більш стабільному настрою протягом дня.

Природне джерело енергії

Фото: Freepik

Банани є чудовим джерелом натуральних цукрів, насамперед глюкози, фруктози та сахарози. Цей природний заряд енергії допомагає боротися з втомою і підвищує уважність, позитивно впливаючи на настрій, концентрацію уваги і продуктивність.

Містять поживні речовини

Поряд із триптофаном і вітаміном B6 банани можуть похвалитися вражаючим поживним профілем, включно з вітаміном С, клітковиною та калієм. Ці поживні речовини в сукупності підтримують загальний стан здоров'я, а здорове тіло безпосередньо пов'язане з більш щасливим розумом.

Натуральний засіб від стресу

Поєднання поживних речовин у бананах, особливо калію, може допомогти регулювати кров'яний тиск. Це сприяє зниженню стресу, оскільки підтримання здорового рівня артеріального тиску має вирішальне значення для загального благополуччя і психічного здоров'я.

Гідратація та електролітний баланс

Фото: Freepik

Банани багаті на воду і містять важливі електроліти, такі як калій. Правильна гідратація та електролітний баланс необхідні для оптимального функціонування організму, а підтримання гідратації може позитивно вплинути на ваш настрій.

Включення бананів у свій щоденний раціон — це простий і смачний спосіб природним чином поліпшити настрій.

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Раніше Фокус писав про те, що згідно з Аюрведою, поєднання молока і бананів є небезпечною комбінацією.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.