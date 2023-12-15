"Реальність далека від цього": мами Джей Ло та Бена Аффлека серйозно конфліктують

Зіркова родина ніяк не може узгодити плани на новорічні свята.

Стало відомо, що мами співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека мають напружені стосунки. Про це пише In Touch Weekly.

Виявилося, що родина ніяк не може узгодити плани на новорічні свята.

"Вони обоє хочуть, щоб їхні мами прилетіли до них і провели час разом, але Крістофер Енн Болдт (мама актора — ред.) ніколи не могла порозумітися з Ґваделупе Родрігес (мама співачки — ред.), тому вони завжди тактовно трималися осторонь", — ділиться деталями джерело.

Окрім цього, інсайдер зізнається, що мама Бена Аффлека "насторожено" ставиться до його обраниці.

Дженніфер Лопес з донькою та мамою Фото: Getty Images

Тим часом брат оскароносного актора Кейсі також недолюблює Джей Ло. Вони не можуть знайти спільної мови, попри те, що пара одружилася ще влітку 2022 року.

"Дженніфер і Бен уявляють собі ідеальне Різдво, коли родичі виголошують тости і обіймаються, але реальність далека від цього", — розповідає джерело.

Бен Аффлек з мамою Фото: On The JLo

Зазначимо, що співачка та актор уже планували одружитися на початку 2000-х, проте тоді їхні стосунки закінчилися без штампів у паспортах. У 2021 знаменитості примирилися, а через рік зіграли весілля у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес прикрасила ялинку у своєму маєтку.

Також Фокус писав про появу Джей Ло на обкладинці журналу в "золотому" образі.