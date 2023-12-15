Марк Цукерберг показав зворушливий кадр з доньками (фото)

Менша спадкоємиця підприємця зʼявилася на світ у березні 2023 року.

39-річний американський програміст та підприємець Марк Цукерберг показав зворушливий знімок зі своїми доньками. Сімейний кадр багатодітний батько виклав в Instagram.

Цукерберг зізнався, що його дружина змінила віру та прийняла юдаїзм у 2022 році. Тепер родина всім складом відзначає Хануку.

"Перша Ханука маленької Аурелії. Вона має особливе значення після того, як торік Прісцилла прийняла юдаїзм. Історія Хануки — про дива. Нехай світло завжди долає темряву", — написав засновник компанії Meta.

Дружина Цукерберга — 38-річна американська філантропка та педіатриня Прісцилла Чан. Вони познайомилися 20 років тому на вечірці в коледжі.

Марк Цукерберг з доньками

Подружжя, яке одружилося у 2012 році, виховує трьох доньок — Аурелію, Макс (2015) та Огаст (2017). Перша зʼявилася на світ у березні 2023 року.

Марк Цукерберг та Прісцилла Чан

"20 років з нашого першого побачення. Він все ще змушує мене сміятися постійно, і у нас ніколи не буває коротких диких пригод. А тепер з нами їдуть 3 маленькі леді!" — вітала Прісцилла чоловіка з річницею знайомства восени 2023.

Нагадаємо, Марк Цукерберг розлютив свою кохану.

Також Фокус писав про народження третьої дитини Марка Цукерберга та Прісцилли Чан.