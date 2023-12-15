Розкрито плани Кейт Міддлтон та принца Вільяма на Різдво
Після свят родина вирушить на відпочинок з дітьми.
Стало відомо, які принц Вільям і Кейт Міддлтон мають плани на Різдво 2023. Про це пише Us Weekly.
"Вільям і Кейт відведуть дітей на прогулянку в Сандрінгем [маєток] і на месу в каплицю святої Марії Магдалини на Різдво", — розповідає інсайдер, додавши, що принц та принцеса Уельські з нетерпінням чекають канікул з дітьми, адже цей рік був сповнений напруги.
У подружжя підростає троє дітей: 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї.
"Їм справді потрібні кілька тижнів, щоб провести зі своєю нуклеарною родиною", — зазначає джерело.
За словами інсайдера, пара, яка одружилася у квітні 2011 року, також буде продовжувати свою традицію "віддавати".
"Кейт і Вільям завжди хочуть, щоб благодійність була частиною канікул для дітей, тому вони відвідуватимуть притулок для бездомних", — додає джерело.
Як повідомляється, після Різдва Уельські поїдуть на відпочинок у якусь з країн Співдружності.
"Буде пляж і відпочинок для всієї родини", — зізнається інсайдер.
Разом з цим, принц Вільям не збирається надсилати подарунки чи листівки брату Гаррі з його дружиною Меган. Повідомляється, що між братами зберігається серйозна напруга.
Нагадаємо, принцеса Шарлотта обрала особливу блузку для сімейного портрету.
Також Фокус писав про благодійну справу Кейт Міддлтон з дітьми.