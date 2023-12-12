Кейт Міддлтон показала нове зворушливе відео зі своїми трьома дітьми

Кетрін показала синам і доньці, наскільки важлива робота волонтерів.

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41-річна принцеса Уельська Кейт разом із трьома своїми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, вирушила в місцевий волонтерський центр, де всі четверо фасували різдвяні подарунки. Відповідне відео, зняте Віллом Ворром, з'явилося на сторінці принца і принцеси Уельських у соцмережі.

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На кадрах можна побачити Кейт, 10-річного Джорджа, восьмирічну Шарлотту і п'ятирічного Луї, які несуть великі картонні коробки, наповнені безліччю книжок та іграшок, які вони дістали з багажника автомобіля. На цій машині їх у дитячий банк привезла Кетрін.

"Тут багато людей, які жертвують своїм часом, і багато волонтерів, які приходять і допомагають. Отже, ви — волонтери цього вечора... Ви можете бачити, наскільки корисною є така робота, знаючи, що ви допомагаєте іншим", — каже майбутня королева синам і доньці.

Вони разом формували подарунки для дітей з безлічі речей, куплених на гроші благодійників, і упакували подарункові пакети в межах акції "Різдвяні піжами".

"Ви можете бачити, наскільки корисна така робота, знаючи, що ви допомагаєте іншим".

За словами співробітниці центру, принцеса Уельська відвідує дитячий банк уже вдруге цього року.

"Вона прийшла, я думаю, це було у квітні до цього... І тоді вона згадала, що хотіла б повернутися і привезти дітей. Вони були дуже раді допомогти, і це було чудово... Шарлотта, схоже, дуже любить організовувати речі, і їй дуже хотілося робити сумки для людей її віку, а також для деяких молодших і маленьких дітей. А потім Луї явно був у захваті. Щойно він побачив іграшки, він одразу ж кинувся вибирати всіх величезних тварин, що було доволі кумедно", — каже Лорен, одна з волонтерів.

Вона додала, що Кейт була саме такою, як вона й очікувала.

"Чудово бачити, як діти Уельсів допомагають дітям, яким пощастило менше, ніж їм, і дізнаються від своєї мами Кейт про те, як волонтерство може бути корисним. Ще хлопчиками принцам Вільяму і Гаррі показали важливість допомагати іншим, коли вони відвідували притулки для безпритульних разом з Діаною, принцесою Уельською, тому приємно бачити, що Кейт робить те ж саме зі своїми дітьми", — додала Емілі Неш, королівський оглядач Hello.

Принцеса Кейт мала, як завжди, вишуканий вигляд у кремовому джемпері з високим коміром і джинсах-скіні, що підкреслюють фігуру. Принц Джордж був у синьому светрі і джинсах, а принц Луї і принцеса Шарлотта мали милий вигляд у яскравих в'язаних светрах від Cyrillus і FairIsle.

Минулого місяця Кейт відвідала Sebby's Corner, щоб допомогти запустити ініціативу, створену Центром раннього дитинства Королівського фонду.

Sebby's Corner надає речі та продукти нужденним сім'ям у Барнеті, Хартфордширі та Лондоні і призначений для підтримки сімей з маленькими дітьми напередодні Різдва. Дитячі банки є життєво важливим рятувальним колом для сімей, які перебувають у найскладніших обставинах.

Центр раннього дитинства заохочуватиме представників громадськості жертвувати кошти, продукти та улюблені предмети або час на волонтерську підтримку місцевих дитячих банків протягом грудня.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям представили різдвяний портрет з дітьми.