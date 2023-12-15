Як зігрітися взимку: 7 простих способів перестати мерзнути

Якщо ви належите до тієї категорії людей, які постійно мерзнуть і ніяк не можуть зігрітися, то холодною зимою вам доводиться особливо складно. Саме тому важливо знати способи, які допоможуть швидко зігрітися.

Коли температура падає, завжди корисно знати деякі способи, які допоможуть зігрітися взимку природним шляхом. Від йоги та дихальних вправ до правильних продуктів і напоїв — ви можете багато чого зробити, щоб захистити себе від холоду. Експертка з йоги та комплексного оздоровлення Аншука Парвані розповіла про прості та ефективні способи не замерзнути. Про це пише Health Shots.

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Йога

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Комплекс Сур'я Намаскар — чудова практика для вироблення тепла в тілі, оскільки послідовність поз розроблена таким чином, щоб генерувати тепло, зване агні сара.

Наступне, що ви можете зробити, це серія поз воїна. Усі пози воїна, також відомі як Вірабхадрасана 1, 2 і 3, є сильними позами і відіграють ключову роль у виробленні значної кількості тепла і великої сили в тілі. Уткатасана — поза стільця, також являє собою асану для зміцнення нижньої частини тіла, оскільки вона задіює нижню частину тіла, генеруючи багато тепла.

Дихальні вправи

Поряд з асанами, робота з диханням при регулярній практиці також допомагають підняти внутрішній жар. Дихальна техніка Капалбхаті неймовірно заряджає енергією і прекрасно зігріває тіло. Поряд із диханням Сур'я Бхеданою, що допомагає розпалити внутрішній вогонь, Бхастрика — дихальна вправа, що допомагає поліпшити кровообіг і температуру тіла.

Харчування

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Взимку їжте теплу їжу протягом дня та вживайте багато супів, трав'яних чаїв і тушкованих страв. Вживайте в кожен прийом їжі продукти, що містять багато спецій. Спеції, такі як імбир, кориця і куркума, як відомо, зігрівають тіло і підвищують імунітет.

Гідратація

У будь-яку пору року, для підтримання гарного самопочуття, ключове значення також має гідратація. Взимку ми, як правило, не відчуваємо сильної спраги, і тому багато людей забувають пити воду. Це, в свою чергу, призводить до зневоднення, тому переконайтеся, що ви п'єте достатньо води. Ви можете випити теплі напої, такі як трав'яний чай, щоб підтримати загальне тепло.

Багатошаровість

Коли справа стосується одягу, найкраще використовувати багатошаровість. Обов'язково носіть теплий одяг, прикривайте горло, верхню частину грудей і дихальну систему, щоб уникнути можливого ризику підхопити застуду та грип.

Тепла ванна

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Приймайте теплі ванни (не дуже гарячі, якщо не хочете нашкодити шкірі). Якщо є можливість, використовуйте солі для ванн, які допомагають по-справжньому розслабити м'язи. Це також допоможе підвищити температуру вашого тіла.

Будьте активними

Фізична активність має ключове значення, і тому навіть підтримання регулярного режиму з простими швидкими прогулянками може бути вельми корисним.

Усі перераховані вище поради допоможуть вам природним чином зігріти тіло та не замерзнути в зимову холоднечу.

Нагадаємо, ці 5 корисних порад допоможуть підвищити рівень вітаміну D взимку.

Раніше Фокус писав про те, коли застуда або грип позбавляють вас енергії та апетиту, ці продукти допоможуть вам поліпшити своє самопочуття і пом'якшити неприємні симптоми.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.