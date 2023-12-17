Близький друг Меттью Перрі розповів, про що покійний актор брехав усім

У своїх мемуарах Перрі писав, що "чистий" із 2021 року, проте його друзі кажуть протилежне.

Американський актор Меттью Перрі, який помер 28 жовтня на 55-му році життя, ніколи не припиняв вживати заборонені речовини, хоча й запевняв усіх, що "чистий". Про це виданню Daily Mail розповів близький друг зірки, імені якого таблоїд не називає.

За словами інсайдера, інформація в мемуарах актора, випущених 2022 року, про те, що він подолав свою залежність за допомогою тренера з тверезості та найкращого друга, були брехнею.

"Він брехав усім про свою чистоту. Він ніколи не був таким. Це дуже сумно. Знаєш, найбільша брехня, яку він сказав, була, ймовірно, самому собі. Він міг бути доволі маніпулятивною людиною, коли справа стосувалася його боротьби із вживанням наркотиків, але це була така боротьба, така битва, і він боровся щодня до кінця", — зазначило джерело.

Днями ЗМІ опублікували результати розтину Меттью. Зі звіту судмедекспертів випливає, що він помер від "гострого впливу кетаміну" і потонув, водночас в організмі Перрі була така сама кількість кетаміну, як і в пацієнта лікарні під загальним наркозом.

"Департамент судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес визначив причину смерті 54-річного актора Метью Ленгфорда Перрі як гострий вплив кетаміну. Фактори, що сприяли смерті пана Перрі, включають утоплення, ішемічну хворобу серця і вплив бупренорфіну (використовується для лікування розладів, пов'язаних із вживанням опіоїдів). Смерть сталася внаслідок нещасного випадку. Перрі був знайдений обличчям вниз у джакузі, що примикає до басейну його будинку в Лос-Анджелесі, о 16:17 28 жовтня", — ідеться в документах.

Як заявив судмедексперт, актор отримував інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії, але останній сеанс був за півтора тижні до його смерті, а кетамін перебуває в організмі тільки 3-4 години, що означає, що він не призвів безпосередньо до його смерті.

"За високого рівня кетаміну, виявленого в його посмертних зразках крові, основними летальними наслідками будуть як надмірна стимуляція серцево-судинної системи, так і пригнічення дихання", — підсумував судмедексперт Раффі Джабурян.

У своїх мемуарах "Друзі, коханці та велика жахлива річ" Перрі описував боротьбу з алкогольною та наркотичною залежностями. Він розповів, що витратив дев'ять мільйонів доларів на програми з тверезості, відвідав 6000 зібрань анонімних алкоголіків, 15 разів проходив курс реабілітації і 65 разів — курс детоксикації. Протягом усієї його наркозалежності та одужання йому допомагала особиста помічниця, яку він вважав своєю опорою і "найкращим другом".

Меттью, як ідеться в книжці, подолав залежність 2021 року і почав дотримуватися більш здорового способу життя. Однак судово-медичний експерт знайшов докази його багаторічного зловживання наркотиками та алкоголем: Перрі страждав від "хронічного застою печінки в печінці" — попередника цирозу печінки, хоча він і не перейшов у цироз.

У нього також був нефросклероз нирок — затвердіння тканин, викликане тривалим, погано контрольованим високим кров'яним тиском і тривалим вживанням наркотиків. Крім того, розтин Перрі виявив хронічний фіброз підшлункової залози — опіоїди підозрюють в ушкодженні підшлункової залози, ушкодження серця і легенів.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон розповіла про стан Меттью Перрі перед смертю.