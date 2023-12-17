Кім Кардаш'ян отримала в подарунок на Різдво мозок (фото)

Знаменитість показала презент у себе в соцмережі з усіх ракурсів.

43-річна американська зірка реаліті-шоу, мільярдерка і засновниця бренду домашнього одягу SKIMS Кім Кардаш'ян отримала дуже незвичайний різдвяний подарунок від центру діагностичної візуалізації Prenuvo. У сторіс свого Instagram вона показала стіл, на якому на масивній скляній підставці лежить срібний мозок.

"Отже, як це круто. Люди Prenuvo зробили мені скульптуру мого мозку. Це щось на зразок мого справжнього мозку", — прокоментувала вона запис.

Так виглядає срібна копія мозку Кім Кардаш'ян

Prenuvo — це центр діагностичної візуалізації, розташований у таких містах як Лос-Анджелес і Нью-Йорк.

У тексті, доданому наприкінці короткого ролика, Кім, яка на початку серпня цього року пройшла повне сканування тіла, написала своїм 364 мільйонам підписників: "Дуже круто. Різдвяний подарунок від @prenuvo".

Вона також завантажила другий ролик, де знімала комп'ютерне зображення свого мозку

"Це повне відео мого мозку на екрані, і воно все пояснює. І я так вдячна. Я думаю, це дійсно здорово, що команда Prenuvo пояснює всі частини вашого мозку. І в мене є скульптура", — підкреслила знаменитість.

Комп'ютерне зображення мозку Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Prenuvo пропонує людям три різні типи сканування, включно з тулубом (999 доларів США), головою і тулубом (1799 доларів США), а також усім тілом (2499 доларів США), згідно з офіційним сайтом.

Кім вибрала найдорожчу послугу з перерахованих і закликала своїх шанувальників і послідовників зробити те ж саме. За її словами, сканування може допомогти виявити рак і такі захворювання, як аневризми, на ранніх стадіях, до появи симптомів.

Однак її користувачі не дуже зраділи такій рекомендації, зазначивши, що це занадто дорого для простих людей, і закликавши Кім пожертвувати частину своїх мільйонів на сканування для бідних.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян активно розвиває свою акторську кар'єру. Після зйомок у серіалі "Американська історія жахів" вона готується до роботи над новою картиною для дорослих, де зіграє адвоката.