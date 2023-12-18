Бреду Пітту — 60: топ-8 знакових фільмів у кар'єрі легенди Голлівуду

Почавши з ролі гарненьких красенів, Пітт пройшов величезний шлях у Голлівуді та став актором з вищого ешелону з вражаючою фільмографією і нагородами.

18 грудня одному з найкрасивіших і найсексуальніших чоловіків Голлівуду Бреду Пітту виповнилося 60 років. Сьогодні мало хто не знає про нього та його роботи в кіно. Однак, перш ніж до нього прийшов акторський успіх, Пітт працював водієм, перевізником меблів і навіть зазивальником у мережі ресторанів "El Pollo Loco" та мав у костюмі гігантського курчати запрошувати перехожих завітати до їхнього закладу. Паралельно з цим він відвідував акторські курси. Його кар'єра почалася 1987 року, він зіграв епізодичні ролі в таких фільмах, як "Немає виходу", "Нейтральна смуга" і "Менше, ніж нуль". Роки наполегливої роботи принесли свої результати, і сьогодні в його арсеналі — два "Оскари". Перший він отримав як співпродюсер фільму "12 років рабства" — переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року, а другий — за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020). Фокус вирішив згадати найяскравіші фільми Пітта, кожен з яких був віхою в його кар'єрі.

"Тельма і Луїза" (1991)

Це – художній фільм у стилі роуд-муві режисера Рідлі Скотта, де головні ролі виконали Сьюзан Сарандон і Джина Девіс, номіновані за них на премії "Оскар" і "Золотий глобус". Сюжет картини будується навколо дивної подорожі двох подруг, які вирішили відчути справжню свободу. Луїза працює офіціанткою в не найкращій закусочній, вона зустрічається з хлопцем на ім'я Джиммі і не бачить у житті жодних перспектив. У Тельми справи не кращі: деспотичний і безвідповідальний чоловік Деріл не дає їй і кроку ступити, постійно висловлюючи претензії з приводу і без.

Ідея вирушити на відпочинок у гори народжується у жінок більш ніж спонтанно і миттєво виконується. Але перша ж зупинка приносить героїням серйозну проблему: на п'яну Тельму нападає місцевий ловелас, і Луїза в запалі сварки вбиває його з револьвера. Стає очевидно, що додому повертатися не можна. Найкращим варіантом видається втеча до Мексики, куди подруги й прямують. Дорогою вони стикаються з різноманітними труднощами у вигляді браку грошей, небезпечних попутників і дедалі нових зіткнень із законом. Зібравши за собою значну погоню, Тельма і Луїза точно знають: відступати нікуди, треба їхати тільки вперед.

Пітту в картині дісталася роль красеня Джея Ді, який проводить ніч із Тельмою, а вранці він краде в дівчат усі гроші і ховається. Його любовна сцена з Джиною Девіс визначила його як новий секс-символ, що надалі зробило його вельми затребуваним актором.

"Там, де тече річка" (1992)

Драма "Там, де тече річка" 1992 року режисера Роберта Редфорда була номінована на безліч "Оскарів" і навіть отримала одну нагороду за найкращу операторську роботу. У фільмі, натхненному новелою і знятому в Монтані, Пітт грає Пола Макліна, сина преподобного і молодшого брата академіка Нормана Макліна (Крейг Шеффер). Цей фільм являє собою гарний уривок із життя, наповнений історією сім'ї, дружби, кохання і втрати. Пол, молодий журналіст і улюблений син, страждає на алкогольну залежність, яка проникає в його повсякденне життя, через що його брат стає безпорадним, коли він спостерігає за небезпечними сценаріями, в які зазвичай вплутується його молодший брат. Персонаж Пітта успішний, але занадто добре знайомий з кулачними боями і тюремними камерами.

Але є одне місце, де Пол Маклін знаходить свій душевний спокій: риболовля у водах Міссули. З вудкою в руці Маклін рухається в повітрі і струмує, як артист балету, що здійснює пірует по сцені. Віддаючись сімейному проведенню часу, Макліни знаходять відстрочку від своїх бід і трагедій, перебуваючи по коліно в річці Блекфут. Повчальна історія про мужність і своє місце у світі демонструє ранні акторські здібності Пітта.

"Інтерв'ю з вампіром" (1994)

Персонаж Пітта, Луї, з хвостиком, модним костюмом і блідим обличчям, докладно розповідає про своє життя як чоловіка — і вампіра — допитливому журналістові (Крістіану Слейтеру) на початку фільму "Інтерв'ю з вампіром", знятого Нілом Джорданом 1994 року. Заснований на романі Енн Райс, "Інтерв'ю", можливо, став фільмом, який допоміг Пітту стати суперзіркою. У фільмі, розказаному ретроспективно за допомогою спогадів про сьогодення і до 1700-х років, детально розповідається історія Луї про людину, яка втратила дитину і дружину під час пологів. Загрузлий у депресії і сподіваючись на "звільнення від болю життя", персонаж Пітта зазнає нападу Лестата Тома Круза, паризького вампіра, трансплантованого з Парижа. Залишений помирати на березі річки Міссісіпі, Луї пізніше підкоряється пропозиції Лестата жити "вільним від хвороб і смерті" як вампір, випиваючи кров останнього прямо з його зап'ястя.

Луї згадує століття життя вампіра, включно з поїздками в Новий Орлеан, де дует міг пообідати стравами французької кухні, а персонаж Круза Лестат демонструє воістину моторошну поведінку, наприклад, кусає жінку за груди під час сексуального контакту. Зрештою, вампіри навертають молоду дівчину на ім'я Клаудія (Кірстен Данст) до своєї кровосисної родини. (Незважаючи на те, що це була перша головна роль Данст, її гра принесла їй номінацію на "Золотий глобус"). Зрештою Луї зображується зломленою людиною, чий жаль є єдиною подобою людяності, яку він зберігає. Вампір, який постійно журився про ідею вбивства невинних жертв, щоб прогодувати й підтримати своє життя, описаний, як "безсмертний із пристрастю смертного".

"Знайомтеся, Джо Блек" (1998)

Всупереч змішаним хвалебним одам і різкій критиці тривалості фільму (понад три години), картина "Знайомтеся, Джо Блек" 1998 року зберігає тонку чарівність, яка освіжає і змушує замислитися. Фільм приємний і легкотравний, а це непросте завдання, враховуючи, що він майже виключно заснований на діалогах. У ньому Пітт грає смерть, персонажа, що діє під псевдонімом "Джо Блек", і швидко розкривається як людське втілення смерті, яке тимчасово оглядає Землю, поки готується переправити медіа-магната Вільяма Перріша (Ентоні Гопкінс) на інший бік. Диявольськи вродливий похмурий жнець, Пітт спочатку постає на екрані в іншому образі: кмітливий молодий професіонал, який зачаровує С'юзен (Клер Форлані), доньку магната. Незабаром трагічна випадковість замінює душу персонажа Пітта духом смерті. Заплутана історія кохання стає на свої місця, але переплітається з нагальними питаннями.

Гра Пітта драматична, але доповнена надмірною легковажністю. Вперше з'явившись у людській формі, смерть стає одержимою арахісовим маслом. Він захоплюється коліщатками офісного крісла і говорить без фільтра. "Знайомтеся, Джо Блек" — чудовий фільм, тому що він про смертність. Йдеться про швидкоплинність часу, бажання прожити життя якомога довше, коли його святість перебуває під загрозою.

"Бійцівський клуб" (1999)

Заснований на однойменному романі Чака Паланіка 1996 року, "Бійцівський клуб" Девіда Фінчера, можливо, є найбільш знаковою і впізнаваною роботою Пітта, оскільки персонаж Тайлера Дердена вийшов за рамки кіно і став символом освіченої мужності, що виступає проти капіталістичного істеблішменту. Прославлювані одними як євангеліє і критиковані іншими як псевдоінтелектуальні, роздвоєння особистості Пітта і його колеги (якого грає Едвард Нортон) витримали випробування часом і цитуються в дусі таких фільмів, як "Хрещений батько" (The Godfather). 1972) або "Обличчя зі шрамом" (1983).

У ролі Тайлера Дердена Пітт ходить із цигаркою в роті, надівши сонцезахисні окуляри і фірмові куртки: шкіряні та хутряні. Гіпер-мачо, дико сексуальний (поряд із Геленою Бонем Картер), нещадний скандаліст прекрасно поєднується із застебнутим на всі ґудзики менталітетом робочої бджоли, що любить каталоги Ikea, Нортона. Поки вони досліджують цікаву природу своїх стосунків, жорстоке підпільне бойове угруповання, що їх об'єднало, та анархістські плани "Проекту Розгром", Пітт демонструє одну незабутню сцену за іншою. Чи то розкриття "Бійцівського клубу" і виклад його правил, чи то "виготовлення мила", чи то пояснення "ілюзії безпеки", об'єднання моментів зміцнює те, що Дерден, можливо, ще довго вважатиметься найулюбленішою роллю Пітта. На жаль, фільм отримав лише номінацію на "Оскар" за найкращий звуковий монтаж.

"Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (2008)

Мабуть, найсвоєріднішим персонажем у фільмографії Пітта є його головна роль у фільмі "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". Картина, заснована на оповіданні автора "Великого Гетсбі" Ф. Скотта Фіцджеральда, була номінована на 13 премій "Оскар" і отримала три "Оскари": за грим, художню режисуру та візуальні ефекти. Поряд із приголомшливим акторським складом, до якого входять Кейт Бланшетт, Тараджі П. Генсон, Махершала Алі і Тільда Свінтон, фільм розповідає історію Баттона, який народився із зовнішністю і силою літнього чоловіка, і в кінцевому підсумку старіє в дитинстві. Тоді як історія закінчується сценами в Новому Орлеані на початку урагану Катріна 2005 року, життєвий шлях Баттона починається в 1918 році.

Гра Пітта у фільмі в поєднанні з комп'ютерною графікою і гримом створює роль з безліччю вбудованих другорядних персонажів. Він не тільки грав одну й ту саму людину в різному віці, але в кожному з цих вікових груп він був представлений фізично у зворотному порядку. Точність і цілеспрямованість, необхідні для реалізації такої ідеї, неможливо переоцінити. Крім технічної акторської точності Пітта, "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" — майстерний фільм через універсальні почуття, які він викликає, — навіть з погляду персонажа, чий життєвий досвід унікальний і неповторний. У фільмі багато найфундаментальніших моментів інь та ян: життєві злети та падіння, народження та смерті, успіхи та невдачі — усе це демонструється через незвичний шлях Баттона та персонажів, яких він зустрів на цьому шляху. Це трагічне, але зворушливе нагадування про те, що потрібно проводити час із тими, хто вам дорогий, і постійно бути поруч.

"Одного разу в Голлівуді" (2019)

Дев'ятий фільм Тарантіно переносить глядачів до Лос-Анджелеса кінця 60-х, де згасаюча зірка вестернів Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо) щосили намагається знайти свій шлях уперед у постійно мінливому ландшафті, при цьому напиваючись. Його дублер, Кліфф Бут (Пітт), тим часом, є спокійним, зібраним, класичним водієм автомобіля, одягненим у гавайську сорочку обивателем, який без проблем забирається на дах, щоб забруднити руки. І його гра була високо оцінена, оскільки Пітт отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану. Фільм також отримав премію "Оскар" за дизайн-постановку і загалом був номінований у 10 категоріях.

"Одного разу в Голлівуді" стимулює глядача так, як це може зробити тільки фільм Тарантіно. Коли Пітт уперше зустрічає персонажа Аль Пачіно в знаменитому ресторані "Муссо і Френк Грілл" на Голлівудському бульварі, він сидить у барі в джинсовій куртці, хрумтить стеблом селери та прокручує його у своїй "Кривавій Мері", усміхаючись і холоднокровний, як огірок. Це досить хороша метафора для Кліффа Бута, який однаковою мірою ввічливий і крутий. Пітт також перетинається з постановником трюків, якого грає Курт Рассел (з милим відсиланням до "Доказу смерті" Тарантіно), і якимось чином закінчує бійкою з Брюсом Лі на знімальному майданчику. Ще є сюжетна лінія за участю Шерон Тейт (Марго Роббі) і Чарльза Менсона (Деймон Герріман) — і напружений візит Пітта на сімейне ранчо Менсонів. Звісно, тригодинний фільм містить старомодну добру бійку і побиття у виконанні самого Пітта, а у Лео є не одна можливість володіти вогнеметом.

"Вавилон" (2022)

Американська чорна комедія-драма 2022 року, знята режисером Дем'єном Шазелем, зібрала зірковий склад акторів. У ньому знімалися Бред Пітт, Марго Роббі, Тобі Магуайр, Олівія Вайлд, Самара Вівінг, Флі, Ерік Робертс, Джин Смарт і багато інших.

"Вавилон" — це, по суті, історія ідентичності та асиміляції в ранньому Голлівуді. Пітт грає зірку "фабрики мрій" Джека Конрада, і його гра — просто на висоті. Здавалося б, на екрані показують людину, яка домоглася в житті всього. Він багатий, успішний, красивий, навколо нього крутяться наймогутніші люди і найкрасивіші жінки. Але навіть у такої людини, якій все нібито дається неймовірно легко, є свої сумніви і причини боятися.

Конрад — апофеоз конфлікту удаваного лиску Голлівуду і прагнення до справжньої творчості. Через нього Шазелл уже не просто говорить із глядачем — він кричить про все, що його турбує в сучасній американській кіноіндустрії. І до висновків він приходить абсолютно невтішних.

На думку галузевих критиків, у Пітта в картині відкрилися нові грані таланту, і з віком вони стають дедалі яскравішими, як у його давнього колеги Ентоні Гопкінса.

Раніше Фокус писав, у чому секрет молодості Бреда Пітта.