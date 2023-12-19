Христина та Григорій прийшли разом з дітьми на прем'єру мультсеріалу.

Телеведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік та його дружина, блогерка, Христина після резонансного інтервʼю зі Славою Дьоміним зʼявилася на премʼєрі мультсеріалу "Переліт"разом зі своїм дітлахами. Подія відбулася у п'ятницю, 15 грудня, в кінотеатрі "Оскар", де побували і кореспонденти Фокусу.

На захід Григорій Решетнік одягнув чорні штани та піджак, а також водолазку бордового кольору. Його ж дружина Христина для події одягнула плаття піджак чорного кольору в принт гусяча лапка білого кольору та чорні лакові сапоги до коліна.

Дітлахи ж Решетніків Іван, Дмитро та Сашко на прем’єру одягнули спільні луки — батники червоного кольору.

Родина Решетніків після резонансного інтервʼю вийшла у світ зі своїми синами Родина Решетніків після резонансного інтервʼю вийшла у світ зі своїми синами Родина Решетніків після резонансного інтервʼю вийшла у світ зі своїми синами

Варто відзначити, що це перший сімейний вихід родини у світ після публічного інтерв’ю у Слави Дьоміна. Там Христина та Григорій розповіли чимало цікавих речей. Зокрема, однією із тем звісно були гроші. Христина розповіла скільки приблизно вони витрачають на життя в місяць, а також, куди йдуть ці витрати.

Крім цього, на фоні масових розлучень серед зірокових пар, Слава Дьомін запитав у Григорія, чи були у них з дружиною розмови про розлучення. Телеведучий зізнався, що можливо у сварках, можуть проскакувати такі думки чи фрази, однак він не дозволяє собі навіть уявляти такого.

Варто відзначити, що сім’я Решетників вже 13 років разом. Вони познайомилися на знімальному майданчику, де між ними промайнула іскра. Вже згодом вони одружилися та стали багатодітними батьками. Родина не приховує, що ще планує дітей.

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