Марго Роббі з"явилася на публіці у шкіряній сукні від українського бренду

Марго Роббі змінила рожеве вбрання на сексуальну шкіряну сукню.

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33-річна зірка фільму "Барбі", яка у 2023 році стала найпопулярнішою білявкою світу та запалила тренд рожевого кольору, Марго Роббі, зачарувала шанувальників новим образом у шкіряній сукні. Фото акторки опублікували на офіційній сторінці бренду cultnaked.

Для виходу у світ Роббі обрала дизайнерський одяг від засновниці бренду одягу CULTNAKED Мері Фуртас, яка родом з України.

Мова йде про суукню-бандо CHOCO KILLA, яка має відтінок молочного шоколаду і виконана з веганської шкіри. Сукня має сексуальний розріз позаду.

Дана модель одягу вдало підкреслює струнку та привабливу фігуру Роббі.

На фото Марго позує у сукні та сонцезахисних окулярах в тон із сукнею, а також тримає в руках стакан з коктейлем.

На руках акторки видно манікюр молочного кольору та декілька стриманих колець. Попри те, що сукня має відкриту шию та ключиці Марго не стала одягати додаткові прикраси.

Відомо, що сукня, яка вдало сіла на акторку коштує в українського дизайнера майже 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, Марго Роббі в образі Барбі та в компанії чоловіка відвідала захід.