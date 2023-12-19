Вийшов перший тизер фільму "Гаррі Поттер і прокляте дитя", але є нюанс

Фанати не дочекалися офіційного тизера, тож створили відео за допомогою ШІ.

Цього тижня дебютував трейлер до фільму "Гаррі Поттер і Прокляте дитя", п'єси-сиквела популярної серії книг Джоан Роулінг. Примітно, що трейлер фанати створили самі, за допомогою ШІ. У ньому навіть з'являється професор Дамблдор, роль якого виконав покійний актор Майкл Гембон. Про це пише Daily Mail.

У тизері показаний дорослий Гаррі з густою бородою, який відправляє свого сина Альбуса до школи магії.

Фанатський тизер фільму "Гаррі Поттер і прокляте дитя"

У моторошному тизері також фігурує директор школи Дамблдор, який, попри те, що він помер у ранніх книжках, вимовляє голосом покійного Майкла Гембона: "Пам'ять — це все, без неї ми сліпі".

Попри те, що дата виходу в трейлері призначена на 2024 рік, фанатам, можливо, доведеться чекати набагато довше, оскільки відео насправді було створене з використанням штучного інтелекту, і наразі планів щодо екранізації на великому екрані немає. Це не перший фанатський трейлер псевдоекранізації, який з'явився в соцмережах. Але зазвичай у них використовують нарізку з наявних фільмів.

Фанатський трейлер фільму "Гаррі Поттер і прокляте дитя"

Фанатський трейлер фільму "Гаррі Поттер і прокляте дитя"

Саму виставу було показано в Лондоні 2016 року, а потім вона йшла на Бродвеї та інших світових театральних майданчиках, побивши рекорди касових зборів.

Деніел Редкліфф, який прославився як Гаррі, раніше заявив, що ніколи не подивиться виставу в театрі, бо надто стурбований тим, що за ним спостерігають.

34-річний актор з'явився в шоу "Пізно ввечері з Сетом Мейерсом", коли зробив шокуюче зізнання.

"Я, напевно, не збираюся, у мене немає планів. Не тому, що я думаю, що це приведе мене до якоїсь екзистенціальної кризи на кшталт: "О, ось що трапилося?". Просто тому що, я відчуваю, що це не буде розслабляючий вечір у театрі. Я весь час відчуватиму, що всі стежать за моєю реакцією. І, можливо, це марнославно і егоїстично, і людям буде все одно, але я відчуваю, що якби мене оточували фанати Гаррі Поттера, це було б трохи дивно", — сказав Редкліфф.

Деніел вперше зіграв роль Гаррі Поттера, коли йому було лише одинадцять років, і протягом десяти років грав головного героя найпопулярнішої серії фільмів.

Нагадаємо, у п'єсі "Гаррі Поттер і Прокляте дитя", яка триває 2,5 години, розповідається історія дітей головних героїв. Починається вона з того місця, де закінчилася остання книга "Гаррі Поттер і Дари смерті". Дія відбувається у 2017 році, через 19 років після подій решти частини книги.

Трейлер вистави "Гаррі Поттер і прокляте дитя"

Головний герой — Альбус Северус Поттер, другий син Гаррі та Джинні Візлі. У школі він потрапляє не в Гриффіндор, як очікували всі фанати його батька, а в Слізерин, де стає найкращим другом Скорпіуса Малфоя, сина Драко, заклятого ворога Поттера.

У липні 2016 року Warner Bros. Entertainment подала заявку на купівлю прав на "Гаррі Поттер і Прокляте дитя", що призвело до припущень про те, що вистава стане фільмом. Джоан Роулінг кілька разів заявляла, що картина не знімається.

5 листопада 2021 року режисер "Філософського каменю" і "Таємної кімнати" Кріс Коламбус сказав, що хотів би екранізувати п'єсу. Деніел Редкліфф зі свого боку заявив, що не готовий повертатися до своєї зіркової ролі.

Нагадаємо, раніше НВО анонсував зйомки нового серіалу за книгами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Усі сім книг ляжуть в основу нового серіалу HBO, який відзніме по сезону на кожну книгу, показавши всі події, описані в книгах точніше, ніж у фільмах.