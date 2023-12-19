Учені назвали 7 звичок, які допоможуть вам прожити довге життя

Мало прожити довге життя, потрібно прожити його, отримуючи задоволення і вміючи насолоджуватися. Якщо ви хочете прожити довге та якісне життя, зміна своїх звичок — хороша відправна точка.

Багато людей хотіли б досягти 90-річного віку в ідеальній формі, зберігши ясність розуму, здатність легко пересуватися та насолоджуватися життям. Існує безліч досліджень, присвячених темі старіння, зокрема, дослідники з Гарвардського університету виявили певні здорові звички, які допоможуть збільшити ваші шанси на довге життя. Про це пише GQ.

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Достатній сон

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Сон необхідний усім живим істотам. Достатня кількість годин повноцінного сну — це те, що допомагає тілу і мозку відновлюватися, виконувати безліч функцій, боротися зі стресом і навіть підтримувати сильний імунітет, а нестача сну в крайніх випадках може бути навіть смертельною.

Наука стверджує, що більшості людей необхідно від 7 до 8 годин сну на добу, і цього легко досягти, встановивши розпорядок дня, виключивши всі чинники, що відволікають і переконавшись, що в кімнаті, в якій ми спимо, темно та прохолодно.

Подбайте про харчування

Усе, що ви їсте, впливає на ваше тіло, іноді в кращий, іноді в гірший бік. Не варто впадати в крайнощі, переймаючись кожною калорією, але потрібно намагатися дотримуватися здорової та збалансованої дієти. Наука стверджує, що найкращий спосіб харчування — це середземноморська дієта, оскільки вона багата на фрукти та овочі, містить корисні жири, рибу та сезонні продукти, які зазвичай свіжіші та містять велику кількість поживних речовин. Ви також маєте контролювати споживання цукру та нездорової їжі, які можуть бути дуже шкідливими.

Додайте силові тренування

Тренування з обтяженнями — один з найкращих способів уникнути втрати м'язової маси з віком, мати сильне тіло, захистити кістки і навіть підвищити витривалість, тому рекомендується включати їх у свій розпорядок дня 2-3 рази на тиждень.

Будьте активними

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Наука говорить про те, що достатньо займатися фізичними вправами по 150 хвилин на тиждень, але експерти кажуть, що вкрай важливо також бути більш активними протягом дня, особливо якщо у вас сидяча робота. Рекомендується, наприклад, підніматися сходами замість використання ліфта, ходити на роботу пішки, регулярно вставати зі стільця і взагалі більше рухатися.

Позбавтеся шкідливих звичок

Згідно зі статтею доктора Телло в Harvard Health Publishing, алкоголь і цигарки є одними з найбільших ворогів людства, і їхнє вживання може скоротити життя на кілька років, а також збільшити ризик розвитку всіх видів захворювань, включно з деякими видами раку. Тому ви маєте докласти зусиль, щоб виключити їх повністю або хоча б вживати в дуже помірній кількості.

Гарвард стверджує, що жінкам можна вживати не більше 5-15 грамів алкоголю на день, а чоловікам — 5-30 г.

Слідкуйте за своїм здоров'ям

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Прислухатися до свого організму, піклуватися про своє здоров'я і відвідувати лікаря — це не розкіш, а необхідність, оскільки існують стани, які з часом можуть погіршитися і навіть стати серйозними, якщо не вжити заходів вчасно. Турбота про своє фізичне та психічне здоров'я має бути одним із ваших головних пріоритетів.

Підтримуйте нормальну вагу

Надмірна вага також може призвести до різних проблем зі здоров'ям, як-от діабет і деякі проблеми з серцем, тому ви маєте робити все можливе, утримуючи її в нормі. Це не означає, що потрібно бути дуже худим, щоб бути здоровим, або що кілька зайвих кілограмів означає, що ви хворі. Важливо підтримувати здорову вагу, не впадаючи в крайнощі.

Нагадаємо, довге життя залежить не тільки від генетики, а й від способу життя та раціону харчування.

Раніше Фокус писав про те, що існує низка продуктів, які обов'язково мають бути у вашому раціоні, якщо ви хочете стати довгожителем і зберегти здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.