Їжа проти старіння. Вчені назвали 12 продуктів з антивіковими властивостями

Довге життя залежить не тільки від генетики, а й від способу життя та раціону харчування. Ці 12 продуктів уповільнюють старіння і дають змогу прожити довге та здорове життя.

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Деякі з найкращих лайфхаків проти старіння напрочуд прості. Наприклад, листова зелень може підвищити рівень оксиду азоту, а спаржа може допомогти поліпшити запаси глутатіону. Є безліч способів витратити тисячі, а то й мільйони доларів на прагнення до довголіття, але є речі, які щодня знаходяться прямо перед нами. Про це пише Insider.

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Можливо, ви чули, що нітрати в переробленому м'ясі та добривах шкідливі для нас. Нітрати, які накопичуються в забрудненій воді, консервованих продуктах і навіть деяких ліках, можуть сприяти розвитку раку, перетворюючись на токсичні нітрозаміни всередині нашого організму, які ушкоджують ДНК і сприяють росту пухлин.

Фото: Freepik

Але нітрати в броколі безпечні, фактично, вони чинять омолоджувальну дію, покращуючи кровообіг і кровотік.

Коли ми їмо багаті на нітрати овочі, такі як броколі, наш організм виробляє оксид азоту, який корисний для здорового старіння. Оксид азоту допомагає кисню і поживним речовинам більш ефективно переміщатися по організму. А антиоксиданти, що містяться у свіжих овочах, фактично протидіють виробленню нітрозамінів в організмі.

Якщо вам не подобається броколі, інша листова зелень, така як капуста, шпинат або рукола, а також буряк, морква та сира цвітна капуста матимуть великий заряд оксиду азоту. Вживання більшої кількості броколі може знизити ризик розвитку раку, а також інших проблем зі здоров'ям, пов'язаних із віком.

Глутатіон, життєво важливий для здоров'я імунної системи, міститься в авокадо і спаржі.

Фото: Pixabay

Глутатіон — потужний антиоксидант, який протидіє стресу, допомагаючи запобігти раку і зберегти міцний імунітет. Наше тіло виробляє глутатіон самостійно, але є деякі свідчення того, що з віком рівень глутатіону в крові може знижуватися, піддаючи нас ризику подальшого розвитку захворювань.

Антиоксидантні добавки, які обіцяють підвищити рівень глутатіону, як правило, працюють не дуже добре і можуть навіть завдати деякої шкоди.

Група досліджень, опублікованих у 2014 і 2015 роках дослідниками зі США, Швеції та Фінляндії, припустила, що антиоксидантні добавки, як-от таблетки глутатіону, можуть навіть сприяти підвищенню ризику раку як у мишей, так і в людей.

Але продукти, багаті сіркою, сприяють виробленню глутатіону. Це спаржа, авокадо, зелена квасоля та шпинат — дешевий, простий і безпечний спосіб поліпшити запаси глутатіону.

Фото: Freepik

Супервікові люди їдять продукти, багаті на каротиноїди. Вони зберігають ваш мозок і серце молодими.

Вважається, що морква насиченого кольору, сира петрушка, листова зелень, кабачки та гарбуз, сприяють здоровому старінню, частково завдяки тим самим хімічним речовинам, які відповідають за їхні яскраві кольори.

Ці овочі не тільки корисні для здоров'я очей: дієта, багата на каротиноїди, також пов'язана з більш низьким рівнем захворюваності на рак, діабет, серцево-судинні захворювання і навіть деменцію.

Раціони довголіття людей SuperAger, які живуть у Лома-Лінді, Каліфорнії, Окіанаві, Японії та інших "блакитних зонах" по всьому світу, багаті на каротиноїди.

Доктор Гері Фрейзер, кардіолог і дослідник дієти з Університету Лома Лінда підозрює, що каротиноїди відіграють життєво важливу роль у тенденціях здорового старіння в "блакитних зонах", де багато овочів.

Нагадаємо, експерт із довголіття дав 5 порад, які допоможуть дожити до 100 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб обернути процес старіння клітин і, перепрограмувавши їх, повернути молодість.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.