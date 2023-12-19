Принцеса Александра Люксембурзька чекає на первістка

Пара одружилася у квітні 2023 року.

32-річна принцеса Александра Люксембурзька та її чоловік, французький бізнесмен Ніколя Багорі, чекають на первістка. Про вагітність королівської особи повідомив Палац великих герцогів в офіційній заяві.

"Їхні Королівські Високості Великий герцог і Велика княгиня з величезною радістю повідомляють, що принцеса Александра і пан Ніколя Багорі чекають на свою першу дитину. Пологи намічені на весну. Великий Князь, Велика Княгиня разом із членами обох родин об'єднуються в цьому великому щасті", — йдеться в заяві.

Радісні новини про народження дитини з'явилися всього за кілька місяців після того, як Александра вийшла заміж за Ніколя на релігійній церемонії, що відбулася в церкві Сен-Трофім у Борм-ле-Мімоза у Франції. Закохані зв'язали себе узами шлюбу 29 квітня 2023 року в оточенні своєї сім'ї, зокрема великого герцога Анрі і великої княгині Марії Терези, а також братів і сестер нареченої — принца Гійома, принца Фелікса, принца Луї і принца Себастьяна.

Весілля принцеси Александри та Ніколя Баргорі Фото: Getty

Новини про їхні заручини потрапили в заголовки газет у листопаді 2022 року.

Ніколя Багорі, чоловік принцеси, народився 11 листопада 1988 року. Він виріс у Бретані. Вивчивши політологію і класику, зараз займається створенням соціальних і культурних проєктів.

Принцеса Александра стане четвертою з дітей Великого герцога, у якого з'явиться дитина. Її троє братів уже обзавелися потомством. Так, принц Фелікс і його дружина принцеса Клер виховують принцесу Амалі і принца Ліама, а принц Гійом є батьком принца Франсуа Анрі Луїса Марі Гійома і принца Шарля Жана Філіпа Жозефа Марі Гійома.

У принца Луї є двоє синів від шлюбу з Тессі Ентоні: принц Габріель Майкл Луї Ронні і принц Ной Етьєн Гійом Габріель Маттіас Маттіас Ксав'є.

Раніше Фокус писав, що брат Кейт Міддлтон вперше показав публіці двомісячного сина Ініго.