Святвечір 2023: що поставити на стіл увечері 24 грудня

Оскільки 24 грудня — останній день Різдвяного посту, всі страви на столі мають бути пісними.

Цього року багато українців зустрічатимуть Різдво за новоюліанським календарем 25 грудня. А це означає, що ввечері 24-го сім'ї зберуться за столом на традиційну святкову вечерю. Оскільки це — останній вечір Різдвяного посту, страви на столі мають бути пісними. Фокус пропонує кілька рецептів страв, які прикрасять святковий стіл і доповнять його.

Головна страва будь-якого столу в цей вечір — кутя. Кожна господиня готує її по-своєму, використовуючи пшеницю, рис та інші крупи. Рекомендуємо вам дещо незвичний спосіб приготування головної страви Святвечора.

Кутя з булгура з халвою та шоколадом

Інгредієнти:

булгур — 170 г;

мак — 50 г;

горіхи волоські очищені — 80 г;

шоколад — 100 г;

халва — 150 г;

мед — 80 г.

Спосіб приготування:

Булгур промити під проточною водою, дати стекти воді й висипати в каструлю з товстим дном. Туди ж налити 350-400 мл води і поставити на вогонь.

Накрити каструлю кришкою і варити булгур на маленькому вогні 15-20 хвилин, до готовності та повного вбирання рідини. У результаті булгур має вийти розсипчастим.

Залишити булгур, щоб він охолов.

Тим часом мак залити окропом і залишити під кришкою на 20 хвилин. Горіхи підсмажити на сухій сковороді на середньому вогні, помішуючи, 2-3 хвилини. Після цього великі ядра горіхів подрібнити на шматочки. З маку злити воду.

За допомогою занурювального блендера перебити мак протягом кількох хвилин. Мак має злегка побіліти, пустивши молочко.

До булгуру додати дрібно розкришені халву та шоколад із горіхами, мак, мед, усе перемішати. Викласти кутю у святкове блюдо і можна подавати до столу.

Кутя — головна страва Святвечора Фото: Getty Images

Пісний картопляний салат із соліннями

Інгредієнти:

картопля — 4 шт або 500 г чищеної картоплі, відвареної в мундирі);

цибуля ріпчаста — 1 шт середнього розміру;

мариновані огірки та печериці — 250 г (можна додати маслини);

нерафінована ароматна соняшникова олія (можна оливкова) — 5-7 ст. л;

сіль — 0,5 ч. л;

оцет 9% — 2 ч. л;

розсіл — 3 ст. л;

чорний свіжомелений перець — 1/3 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно замаринувати цибулю. Для цього необхідно цибулину порізати тонкими півкільцями або чвертькільцями. У мисці змішати 5-7 ст.л. запашної олії, додати 2 ч. л. оцту та чорний мелений перець (1/3 ч.л.). Додати цибулю, посолити (0,5 ч.л. солі),

Додати 3 ст. л. розсолу від солінь, які використовуються (розсіл від оливок або маринованих огірків). Усе добре перемішати.

Цибулю залишити при кімнатній температурі, вона має промаринуватися щонайменше 15 хвилин.

Поки цибуля маринується, гриби нарізати пластинками завтовшки приблизно 3 мм. В огірків трохи зрізати краї, нарізати їх пластинками в 3 мм.

Якщо огірки бочкові та великі — краще зрізати грубу шкірку. Картоплю розрізати вздовж і нарізати пластинками в 3 мм.

Коли цибуля промаринується, з'єднати в одній ємності картоплю, цибулю разом із маринадом, соління. Усе перемішати. Салат готовий.

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Вареники з кислою капустою

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 3 склянки;

сіль — 0,5 ч. ложки

рослинна олія — 2 ст. ложки;

вода — 1 склянка.

Для начинки:

капуста кисла — 0,5 кг;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

рослинна олія — 3 ст. л;

чорний перець — 1 дрібка.

Для подачі:

цибуля ріпчаста — 2 шт;

олія рослинна — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Першою робимо начинку. Цибулю почистити, помити та дрібно нарізати. Розігріти сковорідку, налити олію. Викласти в гарячу олію цибулю, смажити на середньому вогні, помішуючи, до золотистого кольору (4-6 хвилин). Половину цибулі з олією відібрати для подачі вареників.

Кислу капусту промити під проточною водою, добре відтиснути, після чого викласти в сковорідку до цибулі та поперчити. Тушкувати, помішуючи, на середньому вогні 15-20 хвилин. Охолодити. Начинка для вареників готова.

Тепер необхідно приготувати тісто. Для цього в миску влити 1 склянку теплої води й додати сіль. Потім додати рослинну олію і перемішати. Просіяти борошно і, частинами додаючи його, замісити круте м'яке тісто. Накрити рушником, дати постояти 30 хвилин.

Тісто розділити на 2-4 частини. Кожен шматочок розкачати в ковбаску і нарізати невеликими брусочками. Кожен шматочок розкачати качалкою в кружечок, підсипаючи борошно, щоб не прилипав до обробної дошки. На кружечок покласти начинку (1 ч. л.) і защипнути вареник.

У каструлю налити 2,5 л води, довести її до кипіння, підсолити. Покласти у воду два-три лаврові листочки й опустити в киплячу воду порцію вареників. Варити після спливання 1-2 хвилини.

Готові вареники виловити шумівкою або відкинути на друшляк. Подавати пісні вареники з кислою капустою гарячими, зі смаженою цибулею та олією.

Фото: Getty Images

Салат із буряка з волоськими горіхами

Інгредієнти:

буряк середнього розміру — 3 шт;

волоські горіхи — 50 г;

часник — 2-3 зубчики;

сіль і перець за смаком;

майонез.

Спосіб приготування:

Відварити буряк, його потрібно остудити і після очистити. Натерти його в окрему миску на крупній тертці. Посолити за смаком і посипати перцем.

Очистити часник і порубати бажано дрібно або через часникодавку. Волоські горіхи, так само потрібно подрібнити в блендері. Часник і горіхи додати до буряка. Гарненько все перемішати. Влити майонез і знову перемішати.

Фото: clutch.net.ua

Фаршировані гриби з крем-сиром і зеленню

Інгредієнти:

печериці — 24 шт однакового розміру;

оливкова олія — 1 ст. л;

подрібнений часник — 1 ст. л;

розм'якшений вершковий сир — 200 г;

тертий сир пармезан — 1/4 чашки;

дрібно нарізана зелень: петрушка, чебрець, цибуля — 1/4 чашки;

сіль і перець — за смаком;

панірувальні сухарі для начинки — за бажанням.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 175 градусів.

Гриби помити, висушити за допомогою паперового рушника, видалити плодоніжки. Нарізати ніжки дуже дрібно. Оливкову олію розігріти на сковорідці, висипати туди порізані ніжки грибів і часник, обсмажувати доти, доки не зникне волога, і вони не набудуть золотисто-коричневого кольору.

Далі готуємо начинку: у мисці змішати обсмажені гриби, часник із вершковим сиром і сиром пармезан. Додати рубану зелень, сіль і перець, перемішати.

Кожен капелюшок гриба наповнити начинкою і викласти на деко, посипати панірувальними сухарями для надання текстури. Запікати щонайменше 20 хвилин, поки гриби не зарум'яняться, а під капелюшками не почне виділятися рідина.

Фото: Moyo.ua

Котлети зі щуки з грибами

Інгредієнти:

щука — 1 кг;

яйця — 2 шт;

батон — 4 скибочки;

цибуля — 1 шт;

печериці — 200 г;

сіль, перець за смаком;

панірувальні сухарі, кунжут для обсмажування.

Спосіб приготування:

Печериці обсмажити. Щуку відокремити від хребта та великих кісток. Перемолоти в м'ясорубці разом із цибулею. Додати яйця, відмочений батон, сіль, перець, печериці. Усе добре перемішати.

До панірувальних сухарів додати попередньо трохи кунжуту і добре їх вимішати.

Формувати котлети, обваляти в паніровці й обсмажити на олії.

Фото: hozoboz.com

Грушевий тарт із горгонзолою

Інгредієнти

листкове тісто — 1 лист;

груші стиглі та пружні — 2-3 шт;

сир горгонзола — 150 г;

волоські горіхи подрібнені — 1/4 чашки;

мед — 2 ст. л;

яйце — 1 шт;

свіжий чебрець або розмарин (за бажанням).

Спосіб приготування:

На злегка посипаній борошном поверхні розкачати листкове тісто в прямокутник або коло завтовшки близько 6 мм. Викласти його на лист для випічки.

Груші тонко порізати і викласти на листкове тісто, залишивши по краях невелику облямівку. Щоб виглядало гарніше, шматочки груш кладуть злегка один на одного.

Додати натертий на тертці сир і подрібнені волоські горіхи, рівномірно посипавши ними груші по всій поверхні.

Краї листкового тіста змастити збитим яйцем, щоб готова випічка мала гарний золотистий колір.

Духовку попередньо розігріти до 200 градусів і випікати тарт 20-25 хвилин, поки тісто не зарум'яниться, а груші стануть ніжними.

Гарячий тарт полити медом і прикрасити зеленню.

Нарізати на шматочки і подавати теплим із кулькою ванільного морозива.

Фото: Moyo.ua

Раніше Фокус писав про різдвяні традиції українців.