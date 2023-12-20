Джулія Робертс припустила, де була би головна героїня "Красуні" зараз
Роль Вівіан Ворд зробила акторку популярною в багатьох країнах.
56-річна американська акторка Джулія Робертс має кілька версій щодо того, де сьогодні була б її героїня Вівіан Ворд із "Красуні". Про це пише CBS Mornings.
Знаменитість здобула широку популярність після того, як знялася в романтичній комедії 1990 року з Річардом Гіром, яка зібрала 178,4 млн доларів усередині країни (419,1 млн доларів США з урахуванням інфляції) і 463,4 млн доларів у всьому світі (1,088 млрд доларів з урахуванням інфляції).
У центрі сюжету картини режисера Гаррі Маршалла – Вівіан Ворд, повія, яка зустрічається з бізнесменом Едвардом Льюїсом (Річард Гір), якому потрібна супутниця для різноманітних світських заходів. Проте пара згодом закохалася одне в одного.
"Я думаю, що він спокійно помер уві сні від серцевого нападу, посміхаючись. І тепер вона керує його бізнесом", — припустила Джулія Робертс, як могла б скластися доля головних героїв популярної картини наразі.
Згодом акторка також знялася у фільмах "Одинадцять друзів Оушена", "У ліжку з ворогом", "Їсти, молитися, кохати" та інших.
Нагадаємо, Джулія Робертс прокоментувала раптову смерть свого давнього бойфренда Меттью Перрі.
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