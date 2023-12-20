Белла Хадід помічена на публіці з новим бойфрендом (фото)

Уперше про роман моделі та наїзника стало відомо восени 2023 року.

27-річна американська супермодель Белла Хадід вийшла на прогулянку з новим бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Зірку подіумів палестинського походження помітили в Нью-Йорку з наїзником Аданом Бануелосом, 34.

Модель продемонструвала свою підтягнуту статуру в стильному ансамблі. Белла була в чорних легінсах із заниженою талією, а також у відповідному топі, який лише частково застібався спереду. Хадід взула пару білих кросівок.

Її темні пасма спадали на плечі й були відкинуті від обличчя чорною пов’язкою. Белла вибрала мінімум аксесуарів і додала до образу кілька каблучок на кожну руку, а також сонцезахисні окуляри прямокутної форми та червону сумку.

Тим часом обранець Белли Хадід був у яскравій куртці, яку згодом того ж дня носила сама модель. Він одягнув чорну бейсболку, футболку та штани.

Белла Хадід та Адан Бануелос

Уперше про нові романтичні стосунки моделі стало відомо в жовтні 2023, коли вони були помічені за поцілунками в Техасі. До цього знаменитість тривалий час зустрічалася з арт-директором Марком Калманом.

Белла Хадід та Марк Калман Фото: bellahadid

Нагадаємо, Беллу Хадід та Адана Бануелоса помітили за поцілунками на публіці.

Також Фокус писав про конфлікт Белли Хадід та модного дому Dior.