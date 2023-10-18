Беллу Хадід помітили за поцілунками з новим бойфрендом (фото)

Зірка подіумів влітку 2023 року закінчила дворічний роман з режисером Марком Калманом.

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27-річну американську супермодель Беллу Хадід помітили на побаченні з новим бойфрендом. Про це повідомляє TMZ.

Менша сестра Джіджі Хадід була помічена в компанії Адана Бануєлоса, відомого ковбоя та тренера з кінного спорту. Пару "зловили" папараці під час прогулянки у Форт-Уерті (штат Техас).

На кадрах, які потрапили в мережу, закохані зовсім не приховували своїх почуттів. Вони цілувалися та трималися за руки.

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Белла Хадід таємно розійшлася зі своїм бойфрендом після двох років стосунків (фото)

Зазначимо, що в Instagram в Адана трохи більше ніж 20 тисяч фоловерів. І весь його профіль заповнений фотографіями з кіньми. А, як відомо, Хадід також обожнює цих тварин.

Белла Хадід та Адан Бануєлос

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Белла Хадід та Адан Бануєлос

Офіційно модель палестинського походження не коментувала своїх нових стосунків. Наразі вона загалом рідко викладає фото в соцмережах та ділиться своїми думками.

Адан Бануєлос

Влітку 2023 Белла розійшлася з Марком Калманом, з яким була у стосунках понад два роки. У той же період знаменитість пережила загострення хвороби Лайма та потрапила в лікарню.

Белла Хадід та Марк Калман Фото: Getty Images

Нагадаємо, Белла Хадід продовжує боротися з хворобою Лайма.

Також Фокус писав про зйомку Белли Хадід для рекламного кампейну в образі лисого футуристичного робота.