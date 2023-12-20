Син Джона Леннона зізнався, який хіт "Бітлз" вважає найпохмурішим

Джуліан Леннон зізнався, що класичний хіт "Hey Jude" завжди викликає в ньому сумні емоції.

Джуліан Леннон, син покійного Джона Леннона, уперше зізнався, який хіт Beatles завжди буде для нього похмурою піснею, що завжди нагадуватиме йому про "біль, спричинений розлученням його батьків", і "тим фактом, що він рідко бачив свого знаменитого батька". Про це пише Daily Mail.

За словами Джуліана, суперзірка Beatles, сер Пол Маккартні написав пісню "Hey Jude", щоб розрадити Джуліана і його матір Синтію після їхньої розлуки 1968 року і роману Джона Леннона з Йоко Оно. Джуліан у дитинстві був дуже близький із Полом, який підтримував його і його матір, коли Леннона не було поруч.

Джуліан Леннон на руках свого батька Фото: Getty Images

"Це прекрасне почуття, у цьому немає жодних сумнівів, і я дуже йому вдячний, але мене це також довело до абсурду", — розповів Джуліан.

"Мені подобається той факт, що він написав пісню про мене і для мами, але залежно від того, на якому боці ліжка ти прокинувся і де ти її чуєш, це може бути добре, а може бути навпаки — дуже сумно", — зізнався син Леннона.

The Beatles — Hey Jude

За його словами, він бачив свого батька "можливо, кілька разів" до того, як Джона Леннона застрелили 8 грудня 1980 року в Нью-Йорку.

За його словами, фанати Леннона іноді цитують йому "Hey Jude", не усвідомлюючи, що "за тим, що сталося, стоїть багато болю".

"Щоразу, коли ви мені це цитуєте, це нагадує мені про розлуку моєї матері з батьком, про втрачене кохання, про той факт, що я рідко бачився з татом. Багато людей не зовсім розуміють, наскільки це емоційний і особистий твір", — каже Джуліан. За його словами він не може просто "взяти себе в руки, обтруситися і бути щасливим".

Джуліан Леннон Фото: Getty Images

Музикант Джуліан Леннон випустив свій сьомий альбом під назвою Jude на честь гурту свого батька і цієї пісні.

Нагадаємо, Джон Чарльз Джуліан Леннон народився 8 квітня 1963 року. Його назвали так на честь Джулії, матері Джона. Хрещеним батьком Джуліана став менеджер The Beatles Браян Епстайн.

Також у Джона є син від Йоко Оно. Шон Таро Оно Леннон з'явився на світ 1975 року. Його хрещеним батьком став Елтон Джон. Шон товаришує з дітьми інших "бітлів", але ніколи не був близький із Джуліаном.

Нагадаємо, колишня помічниця Леннона і Йоко Оно, Мей Танг, відверто розповіла про свої стосунки з легендарним музикантом. Виявилося, що Оно схвалювала її зв'язок із Джоном. І навіть підштовхувала її до стосунків із ним.