Ріанна розповіла, який A$AP Rocky насправді батько

Зіркова пара виховує двох синів — RZA та Riot.

35-річна американська співачка Ріанна зізналася, яким батьком став її бойфренд A$AP Rocky, 35. Про це повідомляє Access Hollywood.

Мама двох дітей розповіла, що репер проявив себе як "чудовий, терплячий, люблячий" батько їхніх синів — RZA та Riot.

"Це просто: "Вау! Який лідер, який чудовий, терплячий, люблячий [тато]", — зазначила Рірі.

Співачка додала, що її сини "одержимі" своїм зірковим батьком.

"Я лише фон", — пожартувала вона.

Ріанна із сином Фото: Instagram/badgalriri

Ріанна та A$AP, які зустрічаються з 2020 року, вперше стали батьками сина RZA в травні 2022 року. Перші шість місяців після його народження музиканти відмовлялися розкривати ім'я та показувати обличчя свого первістка. Втім, у лютому 2023 року стало відомо, що Рірі вагітна вдруге. У серпні в пари знову народився син, якому дали імʼя Riot.

Проте співачка та репер не поспішають одружуватися. Раніше інсайдери повідомляли, що вони зроблять це за першої ж зручної нагоди після народження первістка, але згодом стало відомо про другу вагітність зірки.

Ріанна із сином Фото: badgalriri/instagram

Нагадаємо, Ріанну з бойфрендом та сином помітили на прогулянці.

Також Фокус писав про годинник за 15 млн гривень, який приміряла Ріанна.