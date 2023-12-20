Королева Летиція вийшла у світ після чуток про свої зради (фото)

Дружині короля Іспанії приписали роман з іспанським бізнесменом на початку 2000-х.

Королева Іспанії Летиція вийшла у світ після чуток про зради чоловіку, королю Філіпу VI. Про це пише Daily Mail.

Монарша персона відвідала щорічну зустріч директорів Інститутів Сервантеса в Культурному центрі Німейєра в Авілесі.

На публіці мама двох дітей зʼявилася в чорному пальті Carolina Herrera. Основним акцентом образу Летиції була червона сукня міді з довгими рукавами від бельгійського модного дизайнера Dries Van Noten.

У руках колишня журналістка тримала чорну сумочку Carolina Herrera "Вікторія". А на ногах дружини короля Іспанії були замшеві чоботи.

Волосся Летиція традиційно розпустила та додала до образу сережки з рубіном.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Вихід Летиції стався за кілька днів після того, як її звинуватили в таємному романі з іспанським бізнесменом Хайме дель Бурго. Чоловік розповідав, що їхні стосунки тривали до шлюбу з королем Філіпом та ще кілька років після цього. Ймовірно, аж до 2014 року.

Підприємець, який був свідком на весіллі Філіпа і Летиції у 2004, додав, що вона благала його "ніколи не покидати її" в ніч перед своїм весіллям. У 2012 році Бурго одружився із сестрою королеви Тельмою Ортіс, але через два роки вони розлучилися.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, королеву Летицію звинуватили в таємному романі.

Також Фокус писав про появу на публіці королеви Летиції та короля Філіпа на фоні чуток про зради колишньої журналістки.