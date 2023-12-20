Леді Гага, Мерилін Менсон та Род Стюарт: хто із зірок ненавидить Різдво

Хтось почувається самотньо, а хтось турбується за навколишнє середовище, адже після свят буде багато сміття.

Попри те, що на Різдво зазвичай чекають багато людей у всьому світі, є зірки, які публічно заявляли про свою ненависть до свята. Про це пише New York Post.

Леді Гага

Повідомляється, що у 13-разової володарки "Греммі" погані стосунки із зимовими канікулами. Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта (справжнє імʼя співачки) не любить Різдво через те, що в цю пору року вона часто відчувала себе самотньою.

У 2010 році Гага вкусила плюшеву іграшку Санта-Клауса, яка дуже нагадувала те, як це зробив Грінч у фільмі Джима Керрі 2000 року "Як Грінч украв Різдво".

"Я ненавиджу свята. Я самотня і нещасна, ти, чорт, маленька м’яка іграшка", – сказала тоді артистка.

Леді Гага Фото: Getty Images

Майлі Сайрус

У 2019 році американська співачка випустила пісню "My Sad Christmas Song", яка стала протилежністю таким хітам як "Deck the Halls" і "Jingle Bells".

"Сумна різдвяна пісня, яку я написала кілька років тому прямо перед святами", — зізналася Сайрус.

"Навіть у будинку, повному сім’ї та друзів, я почувалася самотньою", — додала вона.

Пісня Майлі Сайрус "My Sad Christmas Song"

"Ти така ж особлива, як сніжинка, неймовірно унікальна, і я сподіваюся, що у твоїй душі відчувається світло, надія, спокій і радість від знання того, наскільки ти неймовірно чудова! Любов завжди перемагає!" — звернулася до прихильників знаменитість.

Майлі Сайрус Фото: Miley Cyrus/Instagram

Оззі Осборн

Англійський рок-музикант у 2009 році заявив, що ненавидить це свято через кричущу кількість споживацтва.

"Мені потрібно розплутати всі ці кляті королівські подарунки. Яке чортове марнування паперу", — сказав тоді музикант.

Фронтмен "Black Sabbath" повторив свою абсолютну ненависть до свята у 2022 році, сказавши, що він би краще пропрацював святковий період.

"Я завжди говорив [дружині] Шерон [Осборн]: "Різдво, я його ненавиджу". Це для шопоголіків і дітей, тому я завжди хотів працювати до Різдва", — зазначив він.

Оззі Осборн Фото: Ozzy Osbourne/Instagram

Колін Ферт

Можливо, він знявся в одному з найбільших святкових фільмів у світі, але Ферт абсолютно ненавидить Різдво.

"Я відчуваю глибоку ненависть до Різдва — це справді сумно. У цю пору року я обережно не вмикаю радіо, тому що ці джингли роблять мене вбивчим і занурюють мене в серце Скруджа", — зізнавався герой "Щоденника Бріджит Джонс".

"Я думаю, що Різдво перетворює нас усіх на Скруджа", — продовжив актор.

Колін Ферт Фото: Getty Images

Род Стюарт

У музиканта може бути різдвяний альбом, але це не завадить йому ненавидіти свята.

За словами дружини Стюарта, Пенні Ланкастер, Род не може дочекатися, поки святкові декорації зникнуть.

"Род не любить Різдво", — заявила Пенні у 2021 році.

"Він не може дочекатися, поки декорації будуть знищені і його дім повернеться до нормального життя", — додала колишня модель.

Щоб Стюарт почувався краще, його дружина інколи одягається як місіс Клаус, коли пакує подарунки, і це викликає посмішку на обличчі музиканта.

Род Стюарт Фото: Getty Images

Мерилін Менсон

"Я ненавиджу Різдво, — сказав американський музикант у 2016 році. — Дехто з моїх друзів святкує Хануку, яка, як мені здається, є більш звичайним і кращим святом, оскільки ви отримуєте більше подарунків".

Менсон додав: "Думаю… я проводив кожне Різдво без ялинки".

Мерилін Менсон Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому принц Вільям та принц Гаррі на Різдво мусили вечеряти в іншій кімнаті, а не за одним столом з дорослими.

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