Кендалл Дженнер опинилася в центрі скандалу через натуральну шубу

Модель опублікувала фото в шубі з овчини за 27 тисяч доларів.

Кендалл Дженнер після того, як розлучилася з Bad Bunny, вирушила в Аспен, як і більшість голлівудських зірок. І опублікувала фото в розкішній натуральній шубі. Утім, її шанувальники не оцінили стиль моделі та засипали її гнівними коментарями. Про це пише Daily Mail.

Важливо Кендалл Дженнер показала небезпечний трюк верхи на коні в рекламі бренду Stella McCartney

Кендалл продемонструвала гламурний образ у шубі від бренду Phoebe Philo. Вартість такої шуби з хутра ягняти — близько 27 тисяч доларів.

Кендалл опублікувала кілька фото, позуючи в шубі, щільних колготках і туфлях без підборів. Також вона прорекламувала текілу свого бренду 818 Tequila.

Кендалл Дженнер у натуральній шубі Фото: Instagram/kendalljenner

Раніше таблоїди писали, що тільки кілька днів тому вона розлучилася зі своїм бойфрендом Bad Bunny і вирушила до Аспена зі своїми друзями Гейлі і Джастіном Бібером.

Але новий образ моделі не сподобався її шанувальникам.

Вони розкритикували зірку реаліті-шоу за те, що вона носить справжнє, а не штучне хутро, незважаючи на те, що вона відома як любителька тварин.

Один коментатор назвав Дженнер і її вибір вбрання "мерзенними" і запитав: "Скільки невинних тварин загинуло для того, щоб ти опублікувала ці дурні фотографії з випнутими губами?".

Кендалл Дженнер у натуральній шубі Фото: Instagram/kendalljenner

Інший коментатор був більш стислим і написав Кендалл, що "вона одягнена в кров".

А третій пожартував, назвавши Кендалл "Барбі Чубаккою".

Раніше Кендалл бачили в Аспені, куди кататися на лижах на різдвяні канікули вирушили багато голлівудських зірок.

Дженнер уже покаталася на лижах і провела час із друзями: Джастіном Бібером і Гейлі Бібер, Ніною Добрев та її хлопцем Шоном Вайтом.

Раніше в неділю стало відомо про її розставання з Bad Bunny після того, як пара зустрічалася протягом 10 місяців.

Інсайдер повідомив, що "Кендалл і її хлопець останнім часом займалися своїми справами, і стосунки між ними поступово почали згасати".

"Вони обидва знали, що, найімовірніше, ці стосунки не будуть вічними, і це було обопільно зрозуміло від самого початку. У них божевільні щільні графіки, і вони знають, що вони ще молоді і їм доведеться ще багато чого випробувати індивідуально, перш ніж стати розсудливими", — зазначив інсайдер, пояснивши, що між Кендалл і Bad Bunny немає жодного негативу і вони бажають одне одному лише добра.