Чому ми поправляємося взимку: 5 основних причин, чому ви набираєте вагу

Взимку складніше підтримувати вагу в нормі і пов'язано це з різними факторами, які можуть сприяти набору ваги. Ось деякі з найпоширеніших причин, на які слід звернути увагу.

Зима приносить із собою відчуття затишку і тепла. Від затишних пледів до димлячих кухлів із чаєм та смачних пирогів — цей сезон може запропонувати так багато всього. І звісно ж, свята — це просто вишенька на торті. Але одним із недоліків зими є те, що багато людей стають схильними до збільшення ваги. Давайте розглянемо деякі причини зимового набору ваги. Про це пише OnlyMyHealth.

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Зниження фізичної активності

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Взимку досить холодно і коротший світловий день. Це може обмежити наше проведення часу на свіжому повітрі, що призводить до зниження загальної фізичної активності та сприяє збільшенню ваги. За даними Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т.Ч. Т.Ч. Чана, фізична активність не тільки допомагає підтримувати здорову вагу, а й знижує ризик серцевих захворювань, діабету та інших хронічних захворювань. Здоровій людині рекомендовано не менше 150 хвилин активності помірної інтенсивності на тиждень або 75 хвилин активності високої інтенсивності на тиждень.

Гормональні зміни

Взимку можуть спостерігатися гормональні коливання, особливо через скорочення світлового дня. Це може порушити циркадний ритм, що призведе до збільшення вироблення мелатоніну і серотоніну — гормонів, пов'язаних зі сном, настроєм і регуляцією апетиту. Такі зміни рівня гормонів можуть підвищити у людини потяг до калорійної їжі, що потенційно може призвести до переїдання і збільшення ваги.

Підвищене споживання калорій

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Зима — пора святкових урочистостей і застіль. Це час, коли сім'я і друзі збираються і насолоджуються висококалорійною їжею і напоями. У цей час холодна погода також може викликати потяг до теплої жирної їжі, в якій може бути багато калорій і вуглеводів, що посилює проблеми з набором ваги. У такий час важливо не тільки практикувати усвідомлене харчування, а й стежити за розміром порцій. Усвідомлено підходьте до вибору продуктів харчування, а також обмежте кількість їжі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Advances in Nutrition, вживання великих порцій, особливо висококалорійних продуктів, пов'язане зі збільшенням загального споживання їжі та подальшим збільшенням ваги.

Недостатній рівень вітаміну D

Дефіцит вітаміну D найпоширеніший взимку. Це пов'язано зі зменшенням впливу сонячного світла протягом зимового сезону. Деякі дослідження показують, що низький рівень вітаміну D, також відомого як вітамін сонця, може бути пов'язаний зі збільшенням ваги у деяких людей. Однак взаємовідносини між ними складні і не до кінця встановлені. Таким чином, хоча вирішення проблеми дефіциту вітаміну D важливе для загального стану здоров'я, його прямий вплив на збільшення ваги залишається темою поточних досліджень.

Вживання алкоголю

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Через велику кількість свят взимку, люди можуть пити більше алкоголю. Холодніша погода і довгі ночі також можуть викликати часті бажання розслабитися, що призводить до вживання алкогольних напоїв. Однак важливо зазначити, що алкогольні напої часто містять багато калорій, а також провокують сильний голод, що призводить до переїдання і вибору менш здорової їжі. Це може порушити контроль ваги.

Щоб контролювати вагу взимку, вкрай важливо віддати пріоритет збалансованому харчуванню з упором на цільні продукти. Необхідно стежити за порціями і практикувати усвідомлене харчування. Крім того, необхідно залишатися активним, регулярно виконуючи вправи в приміщенні або на відкритому повітрі. Не забувайте достатньо пити, оскільки часто ви можете плутати спрагу з голодом.

Нагадаємо, ці продукти допоможуть стабілізувати рівень цукру і схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що для того щоб схуднути, потрібно бути активною, зовсім не обов'язково виснажувати себе тренуваннями в спортзалі, можна просто багато ходити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.