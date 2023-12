Тренування для лінивих. Скільки кроків потрібно робити в день, щоб схуднути?

Для того щоб схуднути, потрібно бути активною та більше рухатися. Зовсім не обов'язково виснажувати себе тренуваннями в спортзалі, можна просто багато ходити.

Related video

Піші прогулянки можуть стати чудовим засобом для схуднення і поліпшення загального стану здоров'я. Але важливо дотримуватися деяких правил і умов, які допоможуть зробити ходьбу ефективним інструментом у зниженні ваги. Скільки кроків на день потрібно робити, щоб худнути? Про це пише Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Поставивши мету, зрозумівши переваги цього виду вправ і знайшовши творчі способи збільшити кількість щоденних кроків, ви можете зробити ходьбу основним способом зниження ваги. Пам'ятайте, що кожен крок має значення, і навіть невеликі зміни можуть з часом призвести до значних результатів.

Скільки потрібно ходити, щоб схуднути?

Фото: Getty Images

Визначення ідеальної кількості кроків для схуднення дуже індивідуальна справа і залежить від таких чинників, як вік, рівень фізичної підготовки та метаболізм. Однак зазвичай рекомендована цифра — 10 000 кроків на день. Ця цифра, популяризована організаціями охорони здоров'я та любителями фітнесу, є розумною ціллю для багатьох людей, які хочуть підтримувати здорову вагу або скинути кілька кілограмів.

Дослідження показують, що проходження 10 000 кроків на день може спалити значну кількість калорій, сприяти спалюванню жиру і поліпшити здоров'я серцево-судинної системи. На перший погляд, досягнення цієї мети може здатися складним завданням, але розбивши її на більш дрібні, здійсненні етапи протягом дня, можна зробити її більш досяжною.

Як ходьба допомагає худнути

Ходьба — це вправа з низьким навантаженням, яка задіює кілька груп м'язів і підходить для людей будь-якого рівня підготовки. Ось як ходьба сприяє схудненню:

Спалює калорії. Ходьба, особливо швидка, збільшує частоту серцевих скорочень і спалює калорії. Що більше калорій ви спалюєте, то більша ймовірність того, що ви створите дефіцит калорій, що є ключовим фактором у втраті ваги.

Прискорює метаболізм. Регулярна ходьба прискорює обмін речовин, допомагаючи організму ефективніше спалювати калорії. Це може бути особливо корисно для людей, які ведуть сидячий спосіб життя.

Регулює апетит. Доведено, що ходьба допомагає регулювати гормони апетиту, зменшуючи потяг до їжі. Це може мати вирішальне значення для тих, хто намагається контролювати споживання калорій.

Допомагає знизити стрес. Стрес може сприяти збільшенню ваги. Прогулянка, особливо на природі, чинить заспокійливу дію і допомагає знизити рівень стресу, потенційно запобігаючи емоційному переїданню.

Як виконати норму?

Фото: Freepik

Досягнення щоденної мети по кроках не обов'язково виділяти на це спеціальний час. Ось кілька простих і практичних способів додати більше кроків у ваше повсякденне життя:

Здійснюйте короткі прогулянки. Розбийте свій день короткими прогулянками. Розгляньте можливість 10-хвилинної прогулянки під час обідньої перерви або швидкої прогулянки кварталом увечері.

Використовуйте сходи. За можливості обирайте сходи замість ліфта. Це простий спосіб додати більше кроків у ваше життя і більше задіяти м'язи ніг.

Паркуйтеся подалі. Намагайтеся паркувати машину подалі від будинку чи офісу, додаткова прогулянка допоможе вам виконати норму за кількістю кроків за день.

Встановіть нагадування. Використовуйте свій смартфон або фітнес-трекер, щоб встановлювати нагадування про короткі прогулянки протягом дня. Це допоможе вам не збитися зі шляху і послідовно досягати мети по кроках.

Ідіть із визначеною метою. Перетворіть повсякденні завдання на можливості для руху. Замість того щоб писати колезі в месенджері, підійдіть до його столу. Обирайте довший маршрут під час переміщення будинком чи офісом

Нагадаємо, "Шатпавалі" — аюрведична концепція, згідно з якою ви маєте робити щонайменше 100 кроків після кожного прийому їжі.

Раніше Фокус писав про те, скільки калорій можна спалити під час прогулянки і як це допоможе швидко привести до ладу свою фігуру.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.