Бред Пітт і його дівчина з'явилися разом на публіці в день його народження (фото)

І Пітт, і його дівчина виглядали дуже закоханими.

Оскароносний американський актор Бред Пітт, який нещодавно відзначив своє 60-річчя, провів цей день у компанії подруги, 34-річної дизайнерки ювелірних прикрас Інес де Рамон. Ба більше, пара разом з'явилася на вечері з цієї нагоди, підтвердивши чутки про роман, пише People.

Актор і його подруга були сфотографовані на вечірці на його честь у "Матері Вовчиці" в Лос-Анджелесі, на якій були присутні близькі друзі.

До речі, дні народження Пітта і де Рамон різняться всього на один день: у Пітта він був 18 грудня, а в Інес — 19-го.

На вечерю Пітт прийшов у чорних штанах і чорній сорочці на ґудзиках з еклектичним золотим принтом. Його кохана вибрала сукню кремового кольору, що поєднується з довгим шарфом у тон і чорними колготками. У руках у неї була жовта повітряна куля.

Залишаючи святкування, учасники були помічені з різними творами мистецтва. Один із гостей ніс велику фотографію Пітта і де Рамон, які кривлялися перед камерою. Пітт, який також є художником, ніс картину із зображенням пари вовків.

Пітт і де Рамон вперше разом з'явилися на публіці в листопаді 2022 року, коли їх сфотографували на концерті Боно в Лос-Анджелесі. У той час джерела повідомляли пресі, що вони зустрічалися "кілька місяців".

Минулого місяця інсайдери розповіли, що роман, який тривав рік, "є першими справжніми стосунками Бреда після його розлучення" з Анджеліною Джолі.

"Він представляє Інес як свою дівчину. У них чудові стосунки. Приємно бачити його в гарному місці. Інес робить його дуже щасливим", — розповів друг пари.

Зараз у Пітта триває відпустка, проте незабаром він планує повернутися до зйомок фільму про "Формулу 1". У новому році він відновить зйомки на гоночних трасах, зокрема на міжнародній гоночній трасі Дейтона.

Наступного року в актора запланована прем'єра картини "Вовки, де він возз'єднається з Джорджем Клуні. Її режисером став Джон Воттс, відомий своєю роботою над франшизою "Людина-павук: Повернення додому". Нещодавно було оголошено, що Sony Pictures випустить "Вовків" у кінотеатрах до його потокового дебюту, ймовірно, у 2024 році.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт готовий перейти до нового етапу в стосунках з Інес де Рамон.