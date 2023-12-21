Дева Кассель постала в незвичному образі (фото)

Юна знаменитість поекспериментувала із зачісками.

19-річна італійська модель та акторка Дева Кассель постала в образі блондинки. Кадрами нещодавньої фотосесії юна знаменитість ділиться в Instagram.

"Відчуваю себе атомною дівчиною міста", — написала донька Моніки Беллуччі.

На фото Дева постала зі світлим волоссям, позуючи в яскравих та відвертих вбраннях. На кількох кадрах італійська зірка продемонструвала синє волосся.

Дева Кассель

До низки компліментів від фоловерів Деви приєднався її батько Венсан Кассель.

"Мама міа", — написав французький актор.

Окрім цього, колишня дружина Касселя Тіна Кунакі також відреагувала на нову фотосесію Деви. Модель залишила в коментарях емодзі у вигляді червоного сердечка.

Про розлучення актора та зірки подіумів стало відомо навесні 2023. Пара була у шлюбі пʼять років та виховувала доньку Амазонію. До цього Венсан перебував у стосунках з Монікою Беллуччі, яка народила йому доньок Деву та Леоні. Старша спадкоємиця подружжя пішла стопами зіркової матері, будуючи карʼєру в модельній галузі та знімаючись у кіно.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Нагадаємо, донька Моніки Беллуччі знялася топлес для глянцю.

Також Фокус писав про появу Деви Кассель на обкладинці Gen V.