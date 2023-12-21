Королівська родина Норвегії представила різдвяну листівку (фото)
На офіційному портреті немає кронпринцеси Матте-Маріт.
Королівська сімʼя Норвегії представила різдвяну листівку 2023. Знімком ділиться акаунт роялів в Instagram.
Король Гаральд V позував для святкової світлини з дружиною Сонею, зятем Гоконом, онукою Інгрід Олександрою та онуком Сверре Магнусом. Кронпринцеса Метте-Маріт пропустила фотосесію, оскільки захворіла на ковід.
"Щасливого Різдва всім від королівської сім'ї. Цьогорічне різдвяне фото зроблене в Конгсетра в Воксенколлені в Осло. На жаль, кронпринцеса не змогла бути присутньою через ковід", — зазначили на сторінці монаршої родини в соцмережі.
Королева Норвегії позувала в світлій сукні та яскравому намисті. Онука королівського подружжя постала в блейзері та чорному топі. Тим часом чоловіки приміряли ділові костюми з білими сорочками та краватками.
"Чудове фото. Сумую за кронпринцесою та бажаю їй швидкого одужання", "Щасливого Різдва всім вам!" — пишуть у коментарях прихильники монаршої родини.
50-річна кронпринцеса Матте-Маріт — майбутня королева Норвегії. Вони з кронпринцом Гоконом виховують трьох спільних дітей.
Нагадаємо, на новій різдвяній листівці принца та принцеси Уельських принцеса Шарлотта вшанувала памʼять покійної бабусі.
Також Фокус писав про незвичайну різдвяну листівку королівської родини Швеції.