Телеведучий Андрій Ковальський показав, що залишилося від його квартири після влучання дрона

Андрій Ковальський і його дружина Тетяна Хитрик розповіли журналістам подробиці того страшного вечора.

Пізно ввечері 21 грудня внаслідок атаки російськими військами дронами-камікадзе Shahed по Києву уламки одного з безпілотників впали на 26-поверховий будинок, пошкодивши квартиру відомого телеведучого Андрія Ковальського. Про те, що трапилося, написав і сам журналіст, і його дружина Тетяна Хитрик. У Facebook вона опублікувала знімок руйнувань.

"Вижили, ми ВИЖИЛИ!!!! І це головне... Квартири тепер немає", — повідомила мама двох малолітніх дітей.

На знімку — купа цегли, що залишилася від зруйнованої тераси.

Фото: Скриншот

Пізніше Тетяна додала:

"Боже, спасибі за життя, спасибі, що ми і діти вижили в пеклі. У самому пеклі... що не згоріли живцем під завалами, що змогли загасити полум'я, що змогли... змогли. Спасибі!"

Спілкуючись із журналістами наступного дня після того, що сталося, Хитрик розповіла:

"Прогримів сильний вибух і почалася пожежа. Вдома були вогнегасники, я почала все гасити. Зараз у нас немає вікон, стін, тераси, немає новорічної ялинки і свята, але головне — всі живі і раді цьому". За її словами, діти сильно злякалися, але, на щастя, фізично вони не постраждали.

Друзі Тетяни та Андрія публікують у соцмережах знімки руйнувань квартири і просять допомогти коштами на її відновлення.

Фото: Соцмережi

У коментарі УНІАН Андрій Ковальський розкрив подробиці того страшного моменту.

"Прилетів дрон прямою наводкою в наш будинок. Пощастило, що ми були вдома. Тому що почалася пожежа, з нього, мабуть, полилося якесь мастило, тому що смерділо жахливо, дим страшний був. Дружина і я встигли загасити полум'я. Якби не загасили. наслідки були б набагато жахливіші. Дружина встигла відскочити від вікна, вона почула звук дрона, відскочила і буквально за мить стався вибух, посипалися всі уламки на нашу квартиру. Тобто епіцентр вибуху, я так розумію, був трохи вище квартири. Але все зверху — всі ці величезні брили каміння полетіли до нас і все побили. Жодного скла немає у квартирі", — розповів журналістам Ковальський на руїнах свого житла.

Андрій Ковальський — український журналіст, який спеціалізується в галузі спорту, а також ведучий на телеканалі ICTV і головний ведучий марафону "Єдині новини". Його дебют як телевізійного ведучого відбувся 1999 року. Він був ведучим урочистого заходу на честь 15-річчя журналу "Фокус".

Андрій Ковальський і Тетяна Хитрик на святкуванні 15-річчя "Фокуса"

Раніше Фокус писав, що в КМВА розповіли про пошкодження багатоквартирного будинку.