"Плакала від радості": Антоніна Хижняк змінила прізвище (фото)

Зірка українських серіалів розповіла, що стрибала від щастя.

33-річна українська акторка Антоніна Хижняк зізналася, що офіційно змінила прізвище. Про це зірка серіалу "Звʼязок" поділилася у своєму Instagram.

"Прощавайте старі паспорти! Привіт знову моє рідне прізвище! Хочу відмітити для себе дату 15 грудня 2023 року, день коли я офіційно повернула собі дівоче прізвище Хижняк", — розповіла підписникам знаменитість.

Зокрема, Антоніна зізналася, що навіть плакала від радості та стрибала від щастя, коли вдалося закінчити роботу з документами. Для цього акторці довелося пройти через ЦНАПи, ДРАЦСи, поліцію, податкові тощо.

"Хочу подякувати всім людям, хто допомагав як міг на цьому нелегкому шляху!" — зазначила Антоніна Хижняк.

Також зірка українських серіалів показала своє фото з першого закордонного паспорту, на якому їй 19 років.

"І навіть не віриться, що вийшла нормальна фотка на паспорт", — написала акторка.

Антоніна Хижняк змінила прізвище

Нещодавно Антоніна розійшлася з українським актором Олександром Боднаром після близько трьох років стосунків. До цього вона була у шлюбі з Андрієм Якушевим, від якого виховує сина Максима. Пара розлучилася у 2019 році.

Антоніна Хижняк із сином

Нагадаємо, Антоніна Хижняк поділилася новими кадрами із сином.

Також Фокус писав про появу Антоніни Хижняк на премʼєрі фільму "Наполеон" у Києві.