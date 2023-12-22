Селена Гомес розповіла про свої стосунки з Бенні Бланко

Про новий роман у світі шоу-бізнесу стало відомо на початку грудня 2023 року.

31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес розповіла про свої нові романтичні стосунки з музичним продюсером Бенні Бланко, 35. Про це пише Vogue.

Знаменитість поділилася подробицями нового роману в інтерв’ю Vogue México y Latinoamérica, перш ніж вона підтвердила на початку грудня 2023, що зустрічається з Бенні Бланко протягом шести місяців.

Селена Гомес

Селена наголосила, що її головним пріоритетом у стосунках є збереження самоповаги, а також надання відкритого простору для обговорення почуттів.

"Дуже важко знайти когось, хто зможе вас вислухати і піклуватися про вас, але я знаю, що коли це станеться, це буде чудово, і ви захочете, щоб він був здоровим", — розповіла артистка.

Гомес не згадувала Бенні Бланко, але в статті зазначалося, що вона підтвердила їхній роман, коли вона була написана.

Селена Гомес та Бенні Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

Пара знайома з 2019 року, коли вони співпрацювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can’t Get Enough".

Протягом багатьох років вони залишалися близькими, а Бланко відвідав день народження співачки у липні 2023. Тоді вони і почали зустрічатися.

Нагадаємо, Селена Гомес стала героїнею одразу двох випусків Vogue.

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