Принц Джордж та принцеса Шарлотта одного разу порушили королівську традицію на Різдво

Зазвичай члени "Фірми" проводять різдвяні свята у маєтку Сандрінгем.

У мережі пригадали момент, коли принцеса Шарлотта та принц Джордж порушили велике королівське правило на Різдво. Про це пише Mirror.

Як і більшість сімей, члени "Фірми" мають свої власні традиції, яких дотримуються під час святкування різдвяних свят, зокрема, обмін подарунками на Святвечір, а не на Різдво.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта одного разу порушили королівську різдвяну традицію, відкривши подарунки надто пізно.

Королівська родина Великобританії зазвичай святкує Різдво в заміському маєтку Сандрінгем. Зазвичай вони обмінюються та відкривають подарунки напередодні Різдва, як це прийнято в Німеччині.

Раніше Кейт Міддлтон розповіла, що на Різдво 2018 року двоє її старших дітей насправді "встали дуже рано", щоб відкрити свої подарунки 25 грудня.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгреді розповів: "Королівські особи мають німецьке походження, тому вони вплітають німецькі традиції у свої святкування".

Зазвичай Кейт Міддлтон та принц Вільям дарують дітям практичні подарунки, намагаючись їх не розбалувати.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Шарлотта зʼявилася на публіці у светрі за 36 євро.

Також Фокус писав про химерні різдвяні подарунки від короля Чарльза ІІІ працівникам палацу.