Принц Джордж та принцеса Шарлотта одного разу порушили королівську традицію на Різдво
Зазвичай члени "Фірми" проводять різдвяні свята у маєтку Сандрінгем.
У мережі пригадали момент, коли принцеса Шарлотта та принц Джордж порушили велике королівське правило на Різдво. Про це пише Mirror.
Як і більшість сімей, члени "Фірми" мають свої власні традиції, яких дотримуються під час святкування різдвяних свят, зокрема, обмін подарунками на Святвечір, а не на Різдво.
Принц Джордж і принцеса Шарлотта одного разу порушили королівську різдвяну традицію, відкривши подарунки надто пізно.
Королівська родина Великобританії зазвичай святкує Різдво в заміському маєтку Сандрінгем. Зазвичай вони обмінюються та відкривають подарунки напередодні Різдва, як це прийнято в Німеччині.
Раніше Кейт Міддлтон розповіла, що на Різдво 2018 року двоє її старших дітей насправді "встали дуже рано", щоб відкрити свої подарунки 25 грудня.
Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгреді розповів: "Королівські особи мають німецьке походження, тому вони вплітають німецькі традиції у свої святкування".
Зазвичай Кейт Міддлтон та принц Вільям дарують дітям практичні подарунки, намагаючись їх не розбалувати.
Нагадаємо, принцеса Шарлотта зʼявилася на публіці у светрі за 36 євро.
Також Фокус писав про химерні різдвяні подарунки від короля Чарльза ІІІ працівникам палацу.