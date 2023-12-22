4 причини сильного голоду. Ендокринологиня розповіла, чому вам постійно хочеться їсти

Голод — це природний сигнал, який свідчить про те, що організм потребує поживних речовин та енергії, проте деякі люди відчувають його постійно, навіть після того, як щойно поїли. Ексклюзивно для Фокусу ендокринологиня Ксенія Марченко розповіла про причини постійного голоду.

Інтуїтивне харчування побудоване на відчуттях, серед яких найважливішим є відчуття голоду, проте така система не підходить людям, які постійно відчувають голод протягом дня. Це призводить до того, що цілий день потрібно щось жувати. Натомість здоровим людям рекомендовано 3-разове харчування з кількома перекусами або без них. Регулярне під'їдання не несе жодної користі, а навпаки, шкодить здоров'ю через постійні коливання рівня цукру в крові. Лікарка-ендокринологиня Ксенія Марченко розповідає Фокусу, які звички та стани можуть викликати постійний голод і як із цим боротися.

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Незбалансований раціон

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"Незбалансований раціон, жорсткі дієти й низькокалорійне харчування я б назвала основною причиною відчуття постійного голоду. Бо їжа — це, перш за все, джерело енергії. Якщо організм відчуває дефіцит вітамінів, мікроелементів і поживних речовин, він сигналізуватиме нам відчуттям голоду. Є гарний вислів, ми — те, що ми їмо, тому перша порада тим, хто часто відчуває голод, — почніть вести щоденник харчування й оцініть, чи достатньо поживних речовин ви вживаєте", — радить ендокринологиня.

Кава з круасаном на сніданок і бутерброд на обід, на жаль, не насичують і дають короткотривале відчуття ситості, тому практично одразу ви знову захочете їсти. Контролюйте, щоб у вашому раціоні обов'язково був білок, овочі та фрукти й вуглеводи — бажано складні та цільні.

Великі перерви між їжею

"У нормі їжа зі шлунку до кишківника потрапляє за 2-4 години залежно від того, що ми зʼїли. Коли шлунок пустий, у головний мозок надходить сигнал, і підвищується гормон голоду — грелін. Він стимулює апетит, але ми не завжди слухаємо свій організм, чи не так? Часто їмо, коли вже дуже голодні або навпаки. Система дає збій, порушується відчуття голоду й насичення. Тому друга порада — почніть дотримуватися режиму дня та харчування", — наголошує Ксенія Марченко.

Відсутність режиму харчування призводить до того, що у вас відсутні повноцінні прийоми їжі, які мають насичувати організм необхідними нутрієнтами. Пропускаючи прийоми, ви ризикуєте переїсти в наступний, спровокувавши проблеми з травленням.

Деякі ендокринні стани та захворювання

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"Наприклад, цукровий діабет у стані декомпенсації. Глюкоза — це енергія для наших клітин, як паливо в машині. Коли діабет не контрольований, коли цукор крові високий — буде почуття голоду, бо, в першу чергу, голодні саме клітини організму", — каже ендокринологиня.

Важливо звертати увагу на сигнали організму, щоб не пропустити симптоми серйозних хвороб. Якщо ви помічаєте регулярність певних симптомів, важливо відвідати лікаря та зробити чекап організму, щоб виявити причину проблеми.

Іноді проблема може бути в нерегулярному харчуванні та зловживанні певними продуктами, а іноді — серйозніша.

Тиреотоксидоз

Фото: Freepik

"Стан тиреотоксикозу — надлишок гормонів щитоподібної залози в організмі. Через те, що гормони щитоподібної залози контролюють метаболізм, тиреотоксикоз може впливати на схуднення та відчуття голоду. Окрім частого голоду, будуть й інші симптоми тиреотоксикозу, такі як тахікардія, тремор рук, порушення стулу, зміни емоційної сфери",— наголошує Ксенія Марченко.

Якщо ви налагодили режим харчування, їсте регулярно та збалансовано, а відчуття постійного голоду не покидає вас, варто звернутися до лікаря за консультацією та подальшою діагностикою.

Їжа на рівні з фізичною активністю і сном відіграє важливу роль у нашому здоров'ї, тому до харчування варто ставитися серйозно. Намагайтесь вживати більше цільних продуктів, сезонних овочів і фруктів, нежирного м'яса та риби, цільних злаків. Натомість обмежте або приберіть із раціону солодощі з доданим цукром, надлишок борошняних виробів і оброблені продукти.

Нагадаємо про 8 продуктів, які швидко вгамують голод і вбережуть від нездорових перекусів.

Раніше Фокус писав про те, що впливає на гормон голоду і як його нормалізувати, внісши прості коригування у свій розпорядок дня та харчування.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.