Що робити, якщо ви переїли: 9 корисних порад, які допоможуть покращити самопочуття

Переїдання — частий супутник різдвяних свят, адже так хочеться все скуштувати все, особливо, якщо зазвичай ви суворо контролюєте своє харчування. Навіть якщо так сталося, не картайте себе, скористайтеся порадами, які допоможуть полегшити й поліпшити ваш стан.

Можна багато говорити про поміркованість і про те, що не варто зловживати калорійною їжею, солодощами та алкоголем, але якщо так сталося, то потрібно просто усунути наслідки переїдання і допомогти травній системі відновитися. Скористайтеся цими порадами, щоб поліпшити своє самопочуття, після рясного застілля. Про це пише WebMD.

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Розслабтеся

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По-перше, не звинувачуйте себе. Один надмірний прийом їжі не зіпсує ваше здоров'я. Крім того, занадто сильне почуття провини за свої харчові звички можуть спровокувати розлад харчової поведінки. Замість того щоб себе картати, прийміть це і подумайте про те, як зміните своє харчування в наступні дні.

Прогуляйтеся

Легка прогулянка допоможе стимулювати травлення і вирівняти рівень цукру в крові. Або, якщо дозволяє погода, вирушайте на неквапливу прогулянку на велосипеді. Але не перестарайтеся. Занадто активне тренування може призвести до того, що кров приливатиме до ніг, а не до шлунка, що може уповільнити травлення.

Пийте воду

Не потрібно пити воду літрами, аж до нудоти. Просто випийте чашку води після рясного прийому їжі. Це може допомогти вашому організму позбутися зайвої солі, яку ви отримали з їжею, а також вбереже вас від закрепів. Продовжуйте пити воду протягом дня, щоб уникнути зневоднення.

Не лягайте!

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Після рясного прийому їжі важливо бути активними та більше рухатися. У жодному разі не лягайте на диван. По-перше, так ви втрачаєте можливість спалити частину щойно з'їдених калорій, а також сповільнити травлення і погіршити кислотний рефлюкс (ГЕРХ). Тому з диваном слід трохи зачекати.

Відмовтеся від газованої води

Якщо ви відчуваєте, що переїли, не пийте солодкі газовані напої. Коли ви п'єте газовану воду, ви ковтаєте газ, який заповнює травну систему, це змусить вас відчувати ще більший дискомфорт, пов'язаний із розпиранням.

Роздайте залишки їжі

Деякі дослідження показують, що велика кількість залишків їжі після свят може змусити вас їсти більше і менше займатися спортом надалі. Якщо ви збережете залишки, можливо, буде корисно розділити їх на окремі порції, щоб знову не перестаратися наступного разу. Не тримайте на кухні калорійні бомби на кшталт бабусиного пирога з горіхами пекан, якщо знаєте, що не зможете встояти перед ним.

Вирушайте на тренування

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Звичайно ж, не варто, вставши з-за столу, відразу ж вирушати в зал на тренування. Після рясного прийому їжі краще почекати мінімум 3-4 години. Після ви можете зробити легке аеробне тренування або розтяжку, це допоможе спалити частину зайвих калорій, а також прискорити метаболізм і запобігти запорам. Регулярні фізичні вправи допомагають контролювати настрій і відчуття голоду, тому у вас буде менше шансів переїдати в майбутньому.

Сплануйте наступний прийом їжі

Якщо ви сильно переборщили з калоріями за святковим столом, не засмучуйтеся. Навіть якщо ви на ранок побачите +2 кг на вагах, це буде зовсім не жир, а вода. Саме тому не потрібно впадати у відчай і робити розвантажувальні дні, зменшувати калорійність раціону або "сідати на гречку". Просто наступного дня після переїдання, продовжуйте харчуватися, як зазвичай, пити достатньо води і дотримуватися звичного режиму.

Їжте повільно

Шлунку може знадобитися близько 20 хвилин, щоб повідомити мозку, що він повний. Якщо ви з'їли занадто багато за перші 10 хвилин, ви не дали своєму мозку можливості усвідомити це. Через півгодини ви напевно відчуєте дискомфорт від занадто великої кількості їжі. Сповільніть темп, і ви виявите, що не тільки з'їсте менше калорій, а й почуватиметеся більш задоволеним.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.