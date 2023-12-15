7 спецій, які допоможуть при здутті живота та інших проблемах із травленням

Наближаються різдвяні та новорічні свята із застіллями, тому важливо знати, як впоратися з наслідками переїдання. Ці 7 спецій допоможуть налагодити травлення та позбутися здуття живота.

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Розлади травлення і здуття живота порушують повсякденне життя і доставляють масу дискомфорту. Це часто є результатом надмірного газоутворення, переїдання або проблем із травленням. Незважаючи на те, що це тимчасовий стан, відчуття болю або дискомфорту переносити нелегко. Але є засоби, які допоможуть впоратися з цією проблемою, і вони знаходяться на вашій кухні — це спеції. Спеції, що мають протизапальні та антибактеріальні властивості, здатні боротися зі здуттям живота і покращувати роботу травної системи. Про це пише Health Shots.

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На думку дієтологині Діпті Локешаппи, деякі трави і спеції можуть допомогти відновити кишечник і вивільнити зайві гази. Спеції допомагають зменшити запалення і заспокоїти травний тракт, позбавляючи дискомфорту. Крім того, вони стимулюють травні ферменти, що сприяють більш плавному перетравленню їжі.

Імбир

Фото: Freepik

Імбир містить гінгерол — біоактивну сполуку, що має протизапальні та антиоксидантні властивості, яка сприяє поліпшенню травлення і зменшенню здуття живота. Крім того, імбир допомагає полегшити нудоту. Імбир можна їсти по-різному, зокрема у вигляді порошку або у свіжому вигляді, додаючи в чай.

Насіння фенхелю

Традиційно насіння фенхеля використовували для лікування проблем із травленням, таких як здуття живота. Насіння фенхелю містить такі сполуки, як анетол, які розслаблюють м'язи травного тракту і зменшують запалення. Жування насіння фенхеля або додавання фенхеля до чаю допоможе поліпшити перетравлення їжі та уникнути здуття.

М'ята перцева

Фото: Freepik

М'ята перцева відома своїми заспокійливими властивостями. Ментол у перцевій м'яті чинить розслаблювальну дію на м'язи шлунково-кишкового тракту, що допомагає полегшити симптоми здуття живота. Вживання м'ятного чаю або додавання свіжого листя перцевої м'яти в їжу може бути чудовим рішенням для поліпшення травлення.

Кмин

Кмин — це не просто ароматна спеція, він також корисний для травлення. Кмин містить сполуки, які стимулюють вироблення травних ферментів, сприяють розщепленню їжі та запобігають накопиченню газів у травному тракті. Додавання кмину може покращити смак ваших страв, одночасно сприяючи кращому травленню та зменшуючи здуття живота.

Куркума

Фото: Freepik

Куркума з її активною сполукою куркуміном має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. Запалення травного тракту може сприяти здуттю живота, а куркума якраз і допомагає вирішити цю проблему. Включення куркуми до свого раціону не тільки додасть стравам оригінального смаку, але також зменшить здуття живота та дискомфорт.

Коріандр

І насіння, і свіже листя коріандру покращують травлення. Насіння коріандру містить сполуки, які можуть полегшити травний дискомфорт, включно зі здуттям живота. З іншого боку, листя традиційно використовували для поліпшення травлення, оскільки воно багате на клітковину, що допомагає прискорити процес травлення й позбутися здуття.

Кориця

Кориця має протимікробні властивості, які допомагають полегшити здуття живота за рахунок зменшення зайвого газоутворення в кишківнику. Посипте корицею вівсянку, додайте її в смузі або в десерти.

Хоча ці спеції і можуть допомогти зменшити здуття живота, важливо розуміти, що якщо здуття є важким або хронічним, слід звернутися до лікаря для призначення правильного лікування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.