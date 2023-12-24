Періс Гілтон показала сина Фенікса, що підріс (відео)

За останній рік знаменитість двічі стала мамою.

42-річна американська світська левиця Періс Гілтон показала нові кадри первістка Фенікса. Відео зірка соцмереж поділилася в Instagram з понад 25 млн підписників.

Малюк, якому незабаром виповниться один рік, позував на сходах біля Періс та їхнього домашнього улюбленця. Знаменитість постала в рожевій сукні та блискучих туфлях напередодні Різдва 2023 року.

"Коли твоя дитина любить цуценят так само сильно, як і ти", — написала мама двох дітей.

Син Періс Гілтон та венчурного капіталіста Картера Реума приміряв головний убір, посміхаючись на відео.

Періс Гілтон із сином Феніксом

"Так приємно бачити, як мама вчить свою дитину бути лагідною з твариною!", "Фенікс такий же, як його мама!!! Любитель тварин", "Періс, він просто лялька", — коментують новий ролик користувачі мережі.

Фенікс народився на початку 2023 за допомогою сурогатної матері. А вже в листопаді цього ж року стало відомо про ще одне поповнення в зірковій родині. На світ зʼявилася Лондон Мерилін Гілтон Реум, проте поки Періс не показує свою доньку.

Світська левиця та венчурний капіталіст одружилися восени 2021 року.

Періс Гілтон з чоловіком та сином

Нагадаємо, колишній наречений Періс Гілтон розповів, чому їхні стосунки не дійшли до шлюбу.

Також Фокус писав про те, чому Періс Гілтон не змогла сама народити дітей.