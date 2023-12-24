Бен Аффлек проігнорував поцілунок Дженніфер Лопес (фото)

Оскароносний актор продемонстрував свою мультизадачність.

51-річний американський актор Бен Аффлек проігнорував поцілунок дружини Дженніфер Лопес, 54. Про це пише Page Six.

Зірку фільму "Загублена" помітили, коли він писав текстові повідомлення, поки Джей Ло його цілувала під час різдвяних покупок у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

Співачка, здавалося, не помітила цього, оскільки в неї були заплющені очі під час поцілунку. А оскароносний Аффлек примружився, продовжуючи користуватися гаджетом.

Поп-зірка була в тренчі з леопардовим принтом і чорних чоботях вище коліна. Вона також зібрала волосся у свій фірмовий хвіст.

Похмурий Аффлек тим часом був у чорному пальті поверх сірого светра з круглим вирізом, синіх джинсах і штанах Nike.

Поїздка подружжя по магазинах відбулася через кілька днів після того, як вони влаштували зіркову різдвяну вечірку в своєму маєтку в Беверлі-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів, де, як повідомляється, серед гостей були Марго Роббі, Майкл Б. Джордан, Кейсі Аффлек і Лілі Рейб.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Лопес та Аффлек одружилися влітку 2022 року. До цього пара зустрічалася на початку 2000-х, проте згодом розійшлася. Після шлюбів з іншими людьми та розлучень знаменитості воззʼєдналися навесні 2021 знову.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джей Ло заспівала різдвяні хіти на вечірці у своєму домі.

Також Фокус писав про наслідки першого розриву пари на початку 2000-х.