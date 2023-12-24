Зігрійтеся зі смаком: 10 рецептів гарячих напоїв (фото)

Як запевняють поціновувачі гарячих зимових напоїв, вони не тільки зігріють душу, а й заспокоять.

Безумовно, найкраще зігрівають взимку обійми коханих і веселий вечір під пухнастими пледами разом з усією родиною. А якщо ще додати якийсь гарячий напій, який не лише зігріє душу, а й заспокоїть, то взагалі стає добре і солодко. Тому й вирішили поділитися з вами рецептами з американського онлайн-журналу Real Simple.

Отже, ви хочете егг-ног, теплий яблучний сидр, вершково-карамельний лате чи енергійний гарячий пунш? Експерти журналу пропонують 10 рецептів, які зігріють зсередини.

Легкий чайний чай

Насправді це класична кава, яку приготувати простіше, ніж ви думаєте. Щоб отримати додатковий заряд кофеїну, додайте в напій порцію еспресо.

Інгредієнти

8 насінин кардамону;

8 гвоздик;

4 горошини чорного перцю;

2 палички кориці;

1 шматочок свіжого імбиру, нарізаний скибочками;

2 склянки молока;

4 пакетики чорного чаю;

8 чайних ложок цукру або більше, за смаком.

Помістіть кардамон, гвоздику і перець горошком у пластиковий пакет, що закривається, і розчавіть чимось важким. Подрібнені спеції покладіть у каструлю середнього розміру разом із паличками кориці, імбиром, молоком і 2 склянками води.

Доведіть суміш до кипіння, потім зніміть із вогню. Додайте чайні пакетики, накрийте кришкою і дайте настоятися 10 хвилин. Процідіть у чашки. У кожну чашку додайте по 2 чайні ложки цукру або більше за смаком.

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Пряно-солодкий глінтвейн

Цей теплий хмільний напій дуже простий у приготуванні та ідеально підходить для великої компанії. Зробіть велику порцію, тримайте її в теплі на плиті і дозвольте гостям розлити її самостійно. Завдяки рясній дозі чорного перцю і гострого свіжого імбиру цей рецепт глінтвейну збалансований, а не нудотно-солодкий коктейль.

Інгредієнти

2 пляшки по 750 г сухого червоного вина;

½ склянки чорного перцю горошком;

⅓ склянки цукрового піску;

4 смужки апельсинової цедри;

1 шматочок свіжого імбиру, очищений і нарізаний скибочками;

1 паличка кориці і ще трохи для прикраси;

1 цільний зірчастий аніс;

скибочки апельсина.

Змішайте вино, перець горошком, цукор, апельсинову цедру, імбир, паличку кориці й аніс у великій каструлі. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Накрийте кришкою і дайте постояти 30 хвилин.

Процідіть і викиньте тверді частинки. Рівномірно розлийте по восьми склянках і прикрасьте скибочками апельсина та паличками кориці. Подавайте теплим.

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Вершково-карамельний лате

Цей чудовий лате можна приготувати без еспресо-машини або пристрою для спінювання молока. Щоб отримати напій рівня бариста, замініть еспресо дуже міцною кавою з френч-преса і спіньте молоко.

Інгредієнти

2 порції свіжозвареної кави еспресо або 1/3 чашки суперміцної кави;

170 г молока;

14 г карамельного сиропу.

Щоб приготувати молочну піну без пристосування для спінювання, наповніть молоком чисту порожню банку, намагаючись не наповнювати ємність більш ніж наполовину, щоб у вас було місце для повітряної піни. Закрутіть кришку банки й енергійно струшуйте її близько хвилини. Молоко має стати пінистим і збільшитися в об'ємі вдвічі.

Відкрутіть кришку від банки та відставте її вбік. Нагрійте банку з молоком без кришки в мікрохвильовій печі протягом 30 секунд. Ви побачите, що піна піднялася до верху банки і має стабілізований вигляд, що означає, що вона готова до використання.

Налийте тепле молоко на гарячий свіжозаварений еспресо або міцну каву в кухлі, потім ложкою акуратно зачерпніть зверху пінисту молочну піну. Обов'язково використовуйте піну відразу, оскільки вона розчиниться, якщо залишити її на кілька хвилин.

Наприкінці полийте зверху карамельним сиропом. За бажання додайте дрібку кориці або какао-порошку.

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Теплий глінтвейн із сидру

Це просто ароматерапія! Закип'ятіть яблучний сидр, змішавши зі спеціями, апельсиновою цедрою та імбиром, щоб вийшов напій, що зігріває. Він такий самий чудовий як за ароматом, так і за смаком.

Інгредієнти

близько 800 г яблучного сидру (але не соку!);

2 столові ложки меду;

5 горошинок запашного перцю;

6 цілих гвоздик;

щіпка меленого мускатного горіха;

1 шматочок тонко нарізаного імбиру;

8 паличок кориці.

За допомогою овочечистки зніміть з апельсина цедру, щоб вийшли довгі смужки. У середній каструлі доведіть до кипіння сидр, мед, запашний перець, гвоздику, мускатний горіх, імбир і апельсинову цедру. Не кип'ятити! Нагрівайте без кришки протягом 30 хвилин.

Розлийте по чашках і подавайте теплим із паличками кориці.

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Пряне гаряче какао

Щоб надати гостроти цій зимовій класиці, додайте трохи кориці або трохи перцю чилі. Для цього рецепта потрібна ціла упаковка какао-порошку, але хто сказав, що ви не можете приготувати її самостійно?

Інгредієнти

1 упаковка какао;

2 щіпки меленого перцю чилі;

2 щіпки меленої кориці;

2 столові ложки підсолоджених збитих вершків.

Приготуйте суміш гарячого какао згідно з інструкцією на упаковці. Змішайте з половиною об'єму перцю чилі та кориці. Зверху викладіть збиті вершки і посипте рештою чилі та кориці.

Фото: pixabay.com

Пряний гарячий пунш

Спочатку створений як ліки від застуди і нежиті на основі віскі, сьогодні гарячий пунш і його численні варіації служать не тільки лікувальним цілям. Щоб створити цю версію, рекомендуємо використовувати мед, щоб надати в настояний простий сироп аромат спецій для випічки, а саме кардамону і зірчастого анісу. Потім додайте бурбон, і нехай зцілення почнеться.

Інгредієнти

1 столова ложка потрісканих стручків кардамону;

2 цільних зірчастих аніса;

3 склянки води;

⅓ склянки меду;

1 чашка бурбона;

¼ склянки свіжовичавленого лимонного соку.

Підсмажте стручки кардамону і зірчастий аніс у середній каструлі на середньому вогні 2-3 хвилини, не помішуючи, до появи аромату.

Додайте воду і мед, доведіть до кипіння на середньому вогні. Тушкувати під кришкою до появи аромату 10-12 хвилин. Потім додайте бурбон і лимонний сік. Тримайте в теплі на слабкому вогні до подачі на стіл. Подавати в кухлях, прикрасивши зірчастим анісом.

Фото: pixabay.com

Легкий егг-ног

Щоб заощадити час, не жертвуючи смаком, приготуйте цю святкову класику за допомогою блендера.

Інгредієнти

2 склянки густих вершків;

½ склянки цукру;

¼ чайної ложки мускатного горіха;

4 великих яйця;

¾ склянки бренді (бурбона, коньяку).

У середній каструлі доведіть до кипіння густі вершки, цукор і мускатний горіх.

У блендері збийте яйця на слабкому вогні протягом 1 хвилини, а потім поступово додавайте гарячу вершкову суміш. Збивайте до утворення піни ще приблизно 30 секунд, а потім додайте бренді та перемішайте. Подавайте теплим.

Фото: Pinterest

Гарячий яблучний сидр із додаванням патоки

Яблучний сидр — це класика, але додавання патоки, свіжого імбиру та рому робить цей зимовий фаворит неперевершеним.

Інгредієнти

4 чашки яблучного сидру;

3 столові ложки патоки;

2 палички кориці;

1 шматочок очищеного свіжого імбиру;

1 апельсин, розрізаний на четвертинки;

½ склянки рому або бурбона.

Доведіть сидр, патоку, корицю, імбир і четвертинки апельсина до кипіння в середній каструлі на середньому вогні. Накрийте кришкою і зменшіть вогонь до мінімуму. Увага: не допускайте кипіння!

Варіть на повільному вогні від 20 до 25 хвилин, поки смаки не змішаються, Зніміть з вогню, вилийте через дрібне сітчасте сито в миску або термостійкий глечик і викиньте тверді частинки. Додайте ром (бурбон) і подавайте теплим.

Фото: Pinterest

Чарівне какао

Нам знадобиться всього два інгредієнти, що робить напій швидкою та ефективною протиотрутою від зимової застуди.

Інгредієнти

800 г молока;

какао-цукерки або напівсолодка шоколадна стружка.

Нагрійте молоко на середньо-слабкому вогні, але не дозволяйте йому закипіти. Додайте близько ¼ склянки цукерок або напівсолодкої шоколадної стружки в кожну з 8 кухлів і наповніть їх гарячим молоком. Перемішайте і подавайте.

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Чай Хот Тодді

Цей унікальний зігрівальний коктейль зовсім не схожий на традиційний гарячий пунш. До темного рому додають рясну дозу зігрівальних спецій, молока і чорного чаю, щоб отримати глибокий і складний смак.

Інгредієнти

2 пакетики чорного чаю;

6 стручків подрібненого кардамону;

1 шматочок свіжого неочищеного імбиру, тонко нарізаного;

4 палички кориці;

4 гвоздики;

3/4 склянки молока;

1/4 склянки меду;

85 г темного рому;

2 стручки анісу для прикраси.

У середній каструлі доведіть до кипіння 1 склянку води на середньому вогні. Щойно він закипить, зніміть каструлю з вогню і додайте обидва чайні пакетики, кардамон, імбир, 2 палички кориці та гвоздику. Накрийте кришкою і дайте чаю настоятися 6 хвилин. Приберіть чайні пакетики.

Поверніть каструлю на вогонь, потім додайте молоко і мед. Акуратно нагрівайте, час від часу помішуючи близько 4-5 хвилин, поки мед повністю не змішається.

Процідіть чай через дрібне сито у велику миску або каструлю, щоб видалити тверді частинки спецій. Розділіть напій на дві чашки і долийте в кожну по близько 43 г темного рому. Прикрасьте кожну чашку паличкою кориці та стручком анісу.

Фото: Getty Images

А ще Фокус поділився португальським різдвяним пирогом, який формою і багатством прикраси нагадує корону. Називаються ці чудові ласощі Болу-Рей, що в перекладі означає "пиріг королів".