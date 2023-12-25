Меган Маркл за свої слова про Віндзорів доведеться відповідати в суді під присягою

Адвокат Саманти Маркл вважає, що Меган час відповідати за свої слова.

Дружину принца Гаррі Меган Маркл можуть допитати під присягою і зажадати, щоб вона назвала імена членів королівської сім'ї, яких звинувачувала в расизмі, оскільки її зведена сестра Саманта подає позов про наклеп проти герцогині в США, пише The Sun.

Саманта Маркл вирішила судитися із сестрою після того, як та в скандально відомому інтерв'ю Опрі 2021 року заявила, що вона "виросла єдиною дитиною" й не мала особливих стосунків із її братом або сестрою.

Адвокат Саманти Пітер Тіктін заявив, що в рамках позову про наклеп він зажадає від герцога і герцогині Сассекських дати свідчення, що означає, що вони будуть допитані під присягою. Пару можуть допитати з приводу того, які члени королівської сім'ї нібито робили зауваження з приводу расової приналежності їхнього сина Арчі ще до його народження.

У нідерландській версії книги Оміда Скобі, біографа Сассексів, йшлося про те, що короля Чарльза і принцесу Вельську звинуватили Меган у тому, що вони висловили "стурбованість" з приводу кольору шкіри Арчі. Після скандалу книгу зняли з продажу в країні.

Нині королівська сім'я і Сассекси зберігають мовчання щодо цих претензій, але це все ж дало старт новому витку расового скандалу, який затьмарив їхні стосунки останніми роками, після того, як звинувачення вперше стали відомі під час інтерв'ю Гаррі та Меган Опрі у 2021 році.

Тепер адвокат із Флориди містер Тіктін заявив, що це питання "необхідно вивчити", і це може статися в межах позову Саманти.

"Є причини, через які вона кинула свою сім'ю і відвернулася від неї. Це людина, яка хоче мати можливість говорити жахливі речі, і їй все одно, чи зруйнує вона життя людей у своїй родині. Їй все одно, чи зруйнує вона монархію", — наголосив юрист.

Незважаючи на відновлення скандалу, джерела, близькі до короля, стверджували раніше, що монарх відмовився піддаватися емоційному шантажу з боку принца Гаррі після виходу книжки Оміда Скобі "Фінал".

Тим часом у королівській сім'ї обмірковують професійну відповідь на книжку Скобі і не виключають можливості залучити автора до відповіді на чергові атаки. Зі свого боку Сассекси вже відхрестилися від того, що давали хоч якусь нову інформацію своєму біографу.

Раніше Фокус писав, навіщо Меган Маркл знялася в рекламі кав'ярні.