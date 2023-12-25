Борис Джонсон у костюмі Санта-Клауса прикрасив різдвяну ялинку (фото)

Сім'я політика зустріла Різдво у своєму будинку в Оксфордширі

35-річна дружина експрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Керрі, яка народила політику трьох дітей, поділилася кадрами сімейного святкування Різдва. Знімки та відео, зроблені в їхньому будинку в Оксфордширі, багатодітна мати традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Важливо Дружина Бориса Джонсона показала як виглядає спальня їх наймолодшого сина

На першому ж відео зображені старші діти пари — трирічний Вілфред і дворічна Ромі, які сидять у піжамах перед каміном і грають дзвіночками. Керрі традиційно намагається ховати обличчя дітей від камери, тому вони зняті зі спини. На ще одному фото — і наймолодша дитина Джонсононів. Малюк сидить на колінах у старшого брата.

Тут же — відео, де дітей на вулиці розважає чоловік у костюмі Санта-Клауса, і кадри зі старшими дітьми Джонсонів, котрі граються у дворі. Вони бігають навколо дерев, прикрашених різнокольоровими світловими гірляндами.

На останньому фото в каруселі Борис Джонсн, вбраний у червоний костюм Санти і з накладною, стоїть на драбині. В одній руці у нього прикраса, яку він збирається повісити на дерево, а другою рукою він показує жест, піднявши великий палець вгору. Сходами до нього дереться Вілфред.

"Щасливого Різдва всім!", — підписала публікацію Керрі.

Борис Джонсон почав стосунки з Керрі Саймондс, яка працювала в Консервативній партії, а пізніше займалася тільки громадською діяльністю, 2018 року, після розлучення з Мариною Вілер. 29 лютого 2020 року пара оголосила, що чекає на дитину. Вілфреда Ніколаса назвали на честь лікарів, які врятували Борису життя, коли він потрапив до лікарні під час пандемії.

Наступного року Борис і Керрі одружилися на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі. А через кілька місяців народилася їхня дочка Ромі Айріс Шарлотт. До цього Керрі перенесла викидень.

У травні 2023 року в родині з'явилася ще одна дитина, хлопчик Френкі.

Раніше Фокус писав, що Керрі показала ідеальну фігуру після народження трьох дітей.