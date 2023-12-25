Золото і сніг: який вигляд має різдвяна ялинка в палаці Монако

Різдвяний портрет князівської родини Монако теж знайшов своє місце на ялинці.

Княжий палац Монако на своїй офіційній сторінці в Instagram показав різдвяну ялинку, яка стоїть у величезній світлій залі з високими стелями і золотим розписом. Сама ялинка цілком відповідає величному інтер'єру: вона прикрашена золотими кулями, а її гілки немов присипані снігом.

На дереві серед іграшок можна побачити різдвяний портрет князівської родини Монако. На ньому зображені княгиня Шарлен у розкішній оксамитовій сукні теракотового відтінку, князь Альбер II і їхні дев'ятирічні близнюки Жак і Габріелла в чорних ансамблях.

Під ялинкою стоять білі та золотисті коробки з подарунками, перев'язані золотистими стрічками, а кути залу прикрашені штучними золотими деревами і снігом.

"З Різдвом! Нехай ці свята стануть початком року щастя для вас і ваших близьких. З Різдвом і Новим 2024 роком!", — йдеться у підписі до відео.

Кількома днями раніше княгиня Шарлен з'явилася на різдвяному балу в готелі de Paris у Монако в приголомшливій сріблястій сукні. Князя Альбера на балу не було.

Крім того, князівська родина Монако відкрила різдвяний ярмарок у місті. На святковому заході княгиня Шарлен з'явилася в картатому пальті червоного кольору від Вurbberry за 5 900 доларів. Князь Альбер II і Шарлен прогулялися містом, поспілкувалися з жителями і запалили святкові вогні.

Раніше Фокус писав, що княгиня Монако Шарлен і принцеса Габріелла відзначили національне свято в парних образах.