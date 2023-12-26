Режисер Тодд Філліпс опублікував нові кадри сиквела "Джокера"

Прем'єра стрічки запланована на 4 жовтня 2024 року.

Режисер Тодд Філліпс, який зараз знімає стрічку "Джокер: Божевілля на двох", продовжує підігрівати інтерес до нових пригод героїв стрічки у виконанні Хоакіна Фенікса та Леді Гаги. Як різдвяний подарунок він опублікував нові кадри сиквелу.

"Бажаю всім щасливого свята й прекрасного нового року", — підписав він дві світлини.

На першій світлині Джокер у виконанні Фенікса перебуває у в'язниці, і його обличчя видно у віконце камери, а на другій — Гарлі Квінн у виконанні Гаги дивиться на Джокера з характерним для нього макіяжем.

Фенікс повернеться до ролі Джокера, яку він вперше зіграв 2018 року, отримавши за неї "Оскар". Для Леді Гаги це буде її перша роль у фрашизі. Раніше Гарлі Квінн грала Марго Роббі. Вона втілила цей персонаж у таких фільмах як "Загін самогубців" (2016), "Хижі Пташки (та фантастична Гарлі Квін)" (2020) і "Загін самогубців: Місія навиліт" (2021). Роббі висловила радість щодо того, що персонаж Гарлі Квінн продовжить жити.

"Це робить мене дуже щасливою, тому що я від самого початку сказала, що все, що я хочу, — це щоб Гарлі Квінн була одним із цих персонажів, точно так само, як Макбет або Бетмен завжди переходять від великого актора до великого актора. Для мене велика честь створити досить міцний фундамент, щоб Гарлі тепер могла стати одним із тих персонажів, яких інші актори можуть спробувати зіграти. Я думаю, вона зробить із цим щось неймовірне", — сказала Роббі MTV News в інтерв'ю MTV News минулого року.

До акторського складу сиквела також увійшли Кетрін Кінер, Брендан Глісон і Зазі Бітц.

"Джокер: Божевілля на двох" — частина DC Elseworlds і не є частиною всесвіту, який Пітер Сафран і Джеймс Ганн створюють відтоді, як очолили DC Studios.

Прем'єра фільму "Джокер: Folie à Deux" запланована на 4 жовтня 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Хоакін Фенікс постав в образі імператора Наполеона в новому фільмі Рідлі Скотта.