3 корисні напої, які допоможуть зберегти здоров'я кишківника та знизити вагу

Продукти, які ви їсте, чинять сильний вплив на здоров'я, проте не менш важливими є і напої. Існує кілька чудових варіантів, які поліпшать здоров'я печінки, кишківника і навіть допоможуть схуднути.

Більшість популярних напоїв мають не найкращий вплив на здоров'я. Гастроентеролог Джозеф Салхаб поділився корисними порадами щодо зміцнення здоров'я печінки за допомогою напоїв. Крім здоров'я печінки, ці напої також сприяють зниженню ваги та здоров'ю кишечника. Він рекомендує чорну каву, зелений чай та свіжі фрукти. Про це пише She Finds.

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Чорна кава

Фото: Freepik

Доктор Салхаб зазначає, що чорна кава позитивно впливає на здоров'я печінки. "Чорна кава містить кілька антиоксидантів і, як було доведено, корисна для здоров'я печінки. Вона допомагає контролювати жирову хворобу печінки і знижує ризик розвитку раку печінки", — говорить він. Крім здоров'я печінки, чорна кава також відома своєю здатністю сприяти зниженню ваги. Вміст кофеїну в чорній каві прискорює обмін речовин, сприяючи спалюванню калорій.

Крім того, доктор Салхаб рекомендує легке обсмажування, але визнає, що темне обсмажування підходить людям з кислотним рефлюксом через нижчу кислотність. Універсальність чорної кави робить її чудовим варіантом для тих, хто хоче скинути зайві кілограми, підтримуючи при цьому функцію печінки.

Зелений чай

Фото: Freepik

Тим, хто шукає альтернативу каві, доктор Салхаб пропонує зелений чай — напій, відомий великою кількістю антиоксидантів і неймовірною користю для здоров'я. "Зелений чай містить катехіни, які є потужними антиоксидантами. Доведено, що він корисний як для кишечника, так і для печінки". Крім цих переваг, зелений чай часто сприяє зниженню ваги. Поєднання катехінів і невеликої кількості кофеїну в зеленому чаї може поліпшити обмін речовин і сприяти спалюванню жиру, що робить його цінним вибором для людей, які прагнуть як до контролю ваги, так і до здоров'я кишечника. Доктор Салхаб зазначає, що краще віддавати перевагу натуральному зеленому чаю, без добавок.

Фруктово-овочеві соки

Фото: Freepik

Як альтернативу напоям з кофеїном, доктор Салхаб рекомендує змішувати фрукти й овочі з високим вмістом антиоксидантів. Ця суміш не тільки підтримує здоров'я печінки, але також сприяє зниженню ваги і здоров'ю кишечника. "Змішування не вплине на якість поживних речовин", — запевняє доктор Салхаб. Фруктово-овочеві соки насичують організм необхідними вітамінами і мінералами, а також сприяють відчуттю ситості, що може допомогти в контролі ваги. Віддавайте перевагу також ягодам, які містять велику кількість антиоксидантів.

Буряк, капуста, шпинат та броколі містять харчові волокна, що сприяють здоров'ю кишківника й допомагають підтримувати травлення і здоров'я мікробіома кишківника.

Незалежно від того, чи п'єте ви чорну каву, зелений чай або багату поживними речовинами суміш фруктів та овочів, ви дбаєте про своє здоров'я. Проте ви повинні пам'ятати, що жоден напій не може творити дива, тому обов'язково консультуйтеся з лікарем, щоб отримати рекомендації, які відповідають вашим потребам.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.