Зрушити вагу з мертвої точки. Топ-7 напоїв, які розгойдають повільний метаболізм

Якщо у вас млявий обмін речовин, схуднути буде складно. Але рішення є! Дієтологи рекомендують вживати напої, які прискорять ваш метаболізм.

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Не можете схуднути, незважаючи на сувору дієту і регулярні фізичні вправи? Це може бути пов'язано з повільним обміном речовин у вашому організмі. Метаболізм — це здатність організму перетворювати їжу на енергію, і коли він млявий, скинути зайві кілограми може виявитися непросто. Однак, ви можете прискорити метаболізм, додавши до свого раціону певні напої. Про це пише Onlymyhealth.

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Дієтолог Екта Сінгхвал назвав сім напоїв, які слід вживати, щоб прискорити метаболізм і зрушити вагу з мертвої точки.

Зелений чай

Фото: Freepik

"Зелений чай добре відомий своїми властивостями, що прискорюють обмін речовин, насамперед завдяки високому вмісту катехінів, зокрема епігалокатехін галлату (EGCG). EGCG допомагає поліпшити окислення жирів і збільшити швидкість, з якою ваш організм спалює калорії", — зазначає Сінгхвал. Регулярне вживання зеленого чаю може допомогти підвищити швидкість метаболізму, що прискорить втрату небажаних кілограмів.

Вода з лимоном

Фото: Freepik

Почавши свій день зі склянки теплої води з лимоном, ви прискорите обмін речовин. Лимон багатий на вітамін С, який допомагає організму ефективніше спалювати жир. Крім того, підтримання гідратації має вирішальне значення для загального обміну речовин, а вода з лимоном — чудовий спосіб збільшити щоденне споживання води.

Яблучний оцет

Яблучний оцет — ще один напій, корисний для схуднення. Доктор Сінгхвал зазначає: "Це допомагає регулювати рівень цукру в крові та зменшити сплески інсуліну після їжі, що може призвести до поліпшення обміну речовин і зменшення накопичення жиру". Перед вживанням обов'язково розбавляйте яблучний оцет водою, оскільки в нерозведеному вигляді він може завдати шкоди зубній емалі та травній системі.

Кава

Фото: Freepik

Кава містить кофеїн — відомий підсилювач метаболізму. Кофеїн може тимчасово збільшити швидкість метаболізму, стимулюючи центральну нервову систему і сприяючи розщепленню жирів для отримання енергії. Однак важливо вживати каву в помірних кількостях, оскільки надмірне споживання кофеїну може призвести до негативних побічних ефектів, таких як занепокоєння та порушення сну.

Імбирний чай

Фото: Freepik

"Імбир має термогенні властивості, а це означає, що він здатний підвищувати температуру тіла й прискорювати процес спалювання калорій. Він також може придушити апетит, що робить його чудовим доповненням до вашого режиму схуднення. Чашка імбирного чаю після їжі допомагає травленню та підтримує метаболізм", — додає Сінгхвал.

Вода

Підтримка достатньої кількості рідини має вирішальне значення для здорового обміну речовин. Зневоднення може уповільнити швидкість метаболізму, що ускладнить процес схуднення. Доктор Сінгхвал сказав: "Пиття достатньої кількості води допомагає вашому організму ефективно переробляти їжу і транспортувати поживні речовини в клітини для виробництва енергії. Намагайтеся споживати не менше восьми склянок води на день, щоб підтримувати оптимальний обмін речовин".

Протеїнові коктейлі

Фото: Freepik

Доктор Сінгхвал зазначає: "Білок відомий своєю роллю в побудові та відновленні тканин, але він також може прискорювати обмін речовин. Термічний ефект їжі (TEF) — це витрати енергії, необхідні для перетравлення, засвоєння і метаболізму поживних речовин, що містяться у вашому раціоні. Білок має вищий TEF порівняно з вуглеводами або жирами, а це означає, що ваш організм спалює більше калорій під час перетравлення продуктів, багатих на білок". Додавання протеїнових коктейлів до раціону може допомогти збільшити швидкість метаболізму і підтримати ріст м'язів, що важливо для довгострокового контролю ваги.

"Майте на увазі, що, хоча ці напої можуть бути корисними, для досягнення найкращих результатів вони мають доповнювати збалансовану дієту та регулярний режим фізичних вправ. Перш ніж вносити суттєві зміни до свого раціону або способу життя, бажано проконсультуватися із сімейним лікарем або дієтологом. Вони нададуть персональні рекомендації та зможуть гарантувати, що обрані напої відповідають вашим цілям щодо здоров'я та зниження ваги", — зазначає дієтолог.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.