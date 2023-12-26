Будинок, де провела дитинство Бейонсе, згорів на Різдво

Будинок дитинства Бейонсе на Роуздейл-стріт загорівся різдвяним ранком і сім'ї, яка там зараз живе, довелося рятуватися в піжамах.

Будинок, у якому Бейонсе жила з народження до п'яти років, ледь не згорів вщент від пожежі, яка спалахнула в різдвяну ніч. Причина загоряння наразі невідома, повідомили в пожежних службах. Про це пише Daily Mail.

Різдвяним ранком пожежа знищила будинок, де минуло дитинство уродженки Техасу і співачки Бейонсе.

Будинок, де Бейонсе провела дитинство, згорів

За даними телеканала KTRK, двоповерховий будинок на Роуздейл-стріт, розташований у районі Третього району Г'юстона, почав горіти о 2-й годині ночі в понеділок.

У цьому будинку Бейонсе та її батьки жили з моменту народження поп-діви і поки їй не виповнилося п'ять років.

"Тут усе почалося — вона прожила там до 1986 року — перші п'ять років свого життя", — розповів Кіт Розен, керівник Х'юстонських історичних турів.

Сім'я Ноулз переїхала з будинку кілька десятиліть тому, і відтоді у нього змінилося кілька власників.

Нинішні мешканці — пара з двома маленькими дітьми — врятувалися від вогню, вибігши з будинку в піжамах.

Причини загоряння встановлюють, повідомили в пожежних службах.

Будинок, де Бейонсе провела дитинство, згорів

Хоч у будинку Бейонсе жила тільки перші п'ять років свого життя, до нього водили екскурсії. Кіт Розен, який з 2017 року проводить тури Бейонсе для членів BeyHive (так звуть її фанатів), поскаржився на пожежу, додавши, що це одна з двох найпопулярніших зупинок у його туристичних екскурсіях.

"Люди, які їздять у ці тури, — шанувальники Бейонсе, фанати. Відвідати той дім, де вона народилася, — це все одно, що поїхати до Вифлеєму — місця народження їхнього лідера", — зазначив він.

"Це одна з двох найпопулярніших зупинок у турі, друга — будинок у Парквуді, де сім'я жила після переїзду з будинку в Роуздейлі. Майже 100% людей виходять, щоб сфотографуватися і зробити селфі", — зазначив Кіт.

Нагадаємо, зараз 42-річна Бейонсе та її чоловік Jay-Z придбали найдорожчий маєток у Каліфорнії.

Зіркова пара побила рекорд цін у Каліфорнії, заплативши 200 мільйонів доларів (понад сім мільярдів гривень) за будинок із видом на океан у Малібу.

Особняк є мінімалістичним шедевром, який задумав колекціонер мистецтва Вільям Белл, який купив нерухомість за 14,5 млн доларів у 2003 році. Для розробки проекту він залучив японського архітектора Тадао Андо, лауреата Прітцкерівської премії, відповідального за розкішні бетонні конструкції в Азії, Європі та Північній Америці.