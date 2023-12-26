Гайді Клум провела Різдво з чоловіком на островах (фото)

Знаменитості приміряли шапки Санти, проводячи час на відпочинку.

50-річна німецька топмодель Гайді Клум поділилася різдвяними кадрами з чоловіком Томом Каулітцем, 34. Фото з відпочинку зірка подіумів опублікувала в Instagram з понад 11 млн підписників.

"Ось і завершене Різдво", — написала багатодітна мама.

Зустрічати різдвяні свята 2023 модель та музикант прибули в теплі краї. Гайді та Том приміряли шапки Санти, ловлячи сонячні промінчики наприкінці грудня. Коментарі до каруселі фото та відео зірка глянців закрила.

Зіркове подружжя одягло сонцезахисні окуляри, позуючи на фоні пальм. Зокрема, Гайді приміряла парео з леопардовим дизайном.

Гайді Клум та Том Каулітц

Гітарист гурту Tokio Hotel та топмодель одружилися у 2019 році. Наразі в них немає спільних дітей, проте Гайді виховує чотирьох спадкоємців від попередніх союзів. У шлюбі зі співаком Сілом модель народила синів Гюнтера, Йохана та доньку Лу. А первістком знаменитості стала донька Лені, яка зʼявилася на світ у 2004 році. Батьком дівчинки став італійський мільйонер Флавіо Бріаторе, який відмовився від дитини. Лені вдочерив Сіл.

Гайді Клум та Том Каулітц Фото: Instagram heidiklum

Нагадаємо, Гайді Клум та її донька Лені знялися для рекламного кампейну відомого бренду спідньої білизни.

Також Фокус писав про кумедне фото Гайді Клум з її спадкоємцями.