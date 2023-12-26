"Netflix існує завдяки мені": опальний Кевін Спейсі записав ролик з одкровеннями

Після трирічної перерви, актор Кевін Спейсі, звинувачений у сексуальних домаганнях, записав різдвяний ролик і натякнув на кар'єру в політиці.

Кевін Спейсі відновив свою різдвяну традицію, опублікувавши химерне відео, в якому він грає свого персонажа Френка Андервуда з "Карткового будиночка". Цього року Спейсі дав інтерв'ю Такеру Карлсону, під час якого вони обговорювали Netflix і президентські вибори у США 2024 року. Три роки, звинувачений у сексуальних домаганнях актор не записував подібні інтерв'ю. Про це пише Business Insider.

Кевін Спейсі повернувся на YouTube, щоб побажати глядачам щасливого Різдва після того, як не записував такі ролики у 2021 та 2022 роках. Початок цієї традиції він поклав ще 2018 року.

Спейсі одразу завів розмову про стримінгову компанію Netflix, боси якої прибрали актора з його зоряного серіалу "Картковий будиночок" у 2017 році після численних звинувачень у сексуальних домаганнях. У липні 2023 року присяжні визнали Спейсі невинним за всіма 12 звинуваченнями в сексуальному насильстві, висунутими проти нього під час судового процесу у Великій Британії.

Ролик Кевіна Спейсі і Такера Карлсона

У 2022 році він виграв цивільний позов на 40 мільйонів доларів проти актора Ентоні Реппа, який 1986 року звинуватив Спейсі в розбещенні та побоях. "Картковий будиночок" (House of Cards), який був найпопулярнішим серіалом на Netflix, зрештою був закритий після 6 сезону 2018 року.

"Дивно, що вони вирішили публічно розірвати стосунки зі мною тільки через звинувачення, які тепер виявилися помилковими. Навряд чи є якісь сумніви; Netflix існує завдяки мені. Я їх прославив, а вони спробували закопати мене", — сказав Спейсі, стукнувши кулаком по столу в стилі Френка Андервуда.

Спейсі та Карлсон, якого звільнили з Fox у квітні 2023 року, також обговорили так звану "культуру скасування". І обговорили "застарілі ЗМІ".

"Старанність застарілих ЗМІ виявилася такою: вони просто вирізали і вставляли те, що робить якесь "довірене видання", — сказав Спейсі.

А потім вони обговорили вибори в США, а Спейсі, в образі Андервуда, запропонував Такеру місце віцепрезидента і повідомив, що: "Пора повернути дорослих у кімнату. І якщо це означає прийняття на себе ролі глави, то це та жертва, на яку я готовий піти. Країні потрібно перестати вибачатися і стати жорсткішою. У нас і так багато людей, які висувають свої кандидатури з різних питань, наприклад з контролю за зброєю, але давайте будемо чесними. Щодня від рук інтернет-тролів гине набагато більше людей".

Кевін Спейсі Фото: Скриншот

Наприкінці інтерв'ю Такер Карлсон запитує у Спейсі, коли він повернеться до роботи, на що Спейсі каже: "Я повернувся до роботи відтоді, як ми почали з тобою розмовляти, Такер". А Такер запитує: "Чи означає це, що ми знімаємо епізод, або ж це реальність?"

"Найімовірніше, і те, і інше. Що є правда, а що брехня, Такер? Що є життя, а що — мистецтво? Що реально, а що — вистава? Я люблю, коли ці речі перетинаються, тому що тоді все стає цікаво", — загадково заявив Спейсі, зазначивши, що "гратиме ту роль, яку громадськість захоче, щоб він зіграв".

Неясно, чи можна це вважати натяком на те, що актор починає політичну кар'єру. Але після секс-скандалу, його кар'єра пішла під укіс. Він перестав зніматися в голлівудських фільмах, але знявся минулого року в малобюджетному італійському фільмі "Людина, яка намалювала Бога". Також він знімався у фільмі про онука Чингісхана.