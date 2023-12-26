Вагітна Сьюкі Вотергаус зняла селфі в "мокрій" сукні (фото)

Сьюкі і Роберт не поспішають розкривати деталі про вагітність співачки.

31-річна британська співачка і модель Сьюкі Вотергаус, яка чекає на дитину від свого нареченого, 37-річного актора Роберта Паттінсона, поділилася в соцмережі черговою порцією фотографій, де показала кругленький живіт, позуючи в оригінальній сукні з ефектом мокрої тканини.

На майбутній мамі — сукня від Di Petsa, лейбла, відомого своїми фірмовими мокрими сітчастими сукнями.

Одна з прозорих панелей дизайну давала змогу поглянути на животик Вотергаус, коли вона позувала для селфі в дзеркалі і відпочивала в ліжку.

"Так рада за тебе, прекрасна мамо", — прокоментувала пост Періс Гілтон.

Подібні сукні дуже популярні серед селебріті. Раніше у вбранні від Di Petsa позувала Джіджі Хадід, будучи вагітною донькою. Її сестра Белла також була помічена в одній з аналогічних моделей. Серед інших прихильниць бренду — Шакіра, Ліззо і Хлоя Бейлі.

Про вагітність Сю'юкі стало відомо в листопаді, коли вона разом зі своїм бойфрендом гуляла Лондоном, і шанувальники помітили, що вона в цікавому положенні. Пізніше співачка стала публікувати в соцмережах знімки, що підтверджують її вагітність, а зовсім недавно дівчина засвітила каблучку для заручин за 330 тисяч доларів, подаровану їй Робертом.

Раніше Фокус писав, що в травні Роберт Паттінсон і С'юкі Вотерхаус вперше як пара відвідали Met Gala 2023.