Модні експерти назвали найкращі вбрання Кейт Міддлтон за 2023 рік

Принцеса Уельська весь 2023 рік тішила своїх шанувальників і модних експертів приголомшливим вбранням. І тепер журналісти вибрали найкращі.

Гардероб Кейт Міддлтон змінився в міру того, як вона отримала більше обов'язків у королівській родині. У міру того, як вона з легкістю вживається в роль принцеси Уельської, її гардероб змінився разом з нею і тепер виходить далеко за рамки модних суконь і тілесних туфель LK Bennett, які ми бачили в минулому. Як показали останні 12 місяців, її вибір одягу відображає її нове становище старшого члена сім'ї. Про найкращі образи Кейт пише Daily Mail.

З роками Кейт Міддлтон виробила свій неповторний особистий стиль, заснований на брендах, яким вона залишилася вірною, від суконь-пальто до акуратних блейзерів.

Вона також створила силует, який їй личить, з вузькими плечима і вузькою талією. І тепер вона стала прихильницею довгих, нижче коліна, спідниць.

Зараз принцеса все частіше віддає данину традиціям та історії королівської сім'ї за допомогою архівних посилань, а коли справа доходить до її розкішних образів, вона продовжує підтримувати британських дизайнерів.

Вона стежить за тим, щоб у міксі були модні речі, одяг для повторного носіння й одяг, взятий напрокат, але стиль Кейт дедалі більше зміщується в бік більш високої моди, як-от вишуканий спідничний костюм Erdem, обраний для Служби Співдружності, асиметричний брючний костюм Alexander McQueen і її в'язані костюми від Sézane.

Минулого року вона не боялася експериментувати — і це принесло свої плоди, як показують ці фотографії.

Вбрання року

Костюм-двійка Кейт Erdem для служби на честь Дня Співдружності в березні випромінював гламур п'ятдесятих і абсолютно справедливо був визнаний "вбранням року".

Костюм-двійка Erdem Фото: Getty Images

Кейт об'єднала зшитий на замовлення темно-синій костюм, туфлі-човники Gianvito Rossi, клатч Emmy London, відповідний капелюх Sean Barrett і прикраси з королівської скриньки.

Друге місце в номінації "Вбрання року" посіла ця пара речей від Self-Portrait, доповнена клатчем Chanel.

Вбрання від Self-Portrait Фото: Getty Images

У цьому вбранні Кейт відвідала Національну портретну галерею після церемонії її відкриття в червні.

Блейзер року

Переможцем став м'ятно-зелений двобортний піджак від Balmain. На фото Кетрін присутня на другому дні Вімблдону.

Блейзер року Фото: Getty Images

Кейт вирішила звернутися до стилю 1980-х, вибравши світло-зелений піджак і білу спідницю-міді для свого першого виступу на Вімблдоні цього року.

У ньому, безумовно, була атмосфера принцеси Діани 80-х, і вона завершила образ відповідною білою сумкою від Mulberry і її улюбленими білими туфлями Gianvito Rossi.

Брючний костюм року

Кейт випромінювала гламур у червоному костюмі від Alexander McQueen у поєднанні з декоративними сережками від Chalk на заході, організованому Центром раннього дитинства Королівського фонду принцеси.

Шикарний костюм від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Кейт завершила цей стильний образ червоною помадою і красивою укладкою.

Цей ліловий костюм від Емілії Вікстед посів друге місце.

Ліловий костюм від Емілії Вікстед Фото: Getty Images

Зовсім нещодавно на відкритті дитячого хірургічного відділення в готелі "Евеліна" був представлений ще один чудовий брючний костюм, цього разу бірюзовий, створений її улюбленим брендом костюмів Alexander McQueen.

Брючний костюм від Alexander McQueen Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Найкраще вбрання року в стилі кантрі-шик

Кейт зазвичай рідко з'являється в подібних вбраннях. Але ця ефектна куртка Burberry, яку вона одягала під час візиту до Шотландії в листопаді, була занадто гарна, щоб її пропустити.

Куртка від Burberry Фото: Getty

Кейт і Вільям, відомі як герцог і герцогиня Ротсейські в Шотландії, відвідали Outfit Moray, благодійну організацію, що надає молодим людям навчання на свіжому повітрі і пригодницькі заходи.

Кейт вдало скористалася однією з головних тенденцій верхнього одягу цього сезону, одягнувши стьобану куртку кольору мілітарі від Burberry і прикрасивши культовим коричнево-чорним картатим візерунком бренду. Повсякденний образ у стилі кантрі вона завершила чорною в'язаною водолазкою, чорними джинсами Mother, парою коричневих шкіряних черевиків челсі від Reiss і золотими сережками-кільцями з крихітним гранатовим шармом від Spells of Love.

Капелюх року

Кейт сяяла під літнім сонцем під час параду у своєму зеленому капелюсі від відомого дизайнера Філіпа Трейсі, яким вона доповнила своє вбрання від Andrew Gn з гарними ґудзиками.

Капелюх року Фото: Getty Images

Друге місце посів елегантний головний убір Sahar Millinery, який Кейт одягала разом з пальтом Eponine, створюючи повністю бордовий ансамбль.

Образ у стилі покійної королеви Фото: Getty Images

У цьому вбранні вона віддавала данину поваги покійній королеві Єлизаветі II в першу річницю її смерті.

Образ року на червоній доріжці

Кейт пройшла червоною доріжкою Bafta в білій шифоновій сукні Alexander McQueen у поєднанні з чорними оперними рукавичками. Раніше вона носила цю сукню 2019 року, але додала рукавички і сережки Zara, які створили абсолютно новий образ.

Сукня від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Друге місце в цій категорії посіла прикрашена коштовностями сукня Jenny Packham, яка була абсолютно сліпучою, а тіара Lovers Knot стала ідеальним доповненням.

Вбрання від Jenny Packham Фото: Getty

Трикотаж: образ року

Відповідний комплект трикотажних спідниць від доступного розкішного французького бренду Sézane створив образ у популярному стилі "тихої розкоші".

Образ від Sézane Фото: Getty Images

Кейт з'явилася в цьому ефектному образі під час візиту до Університету Ноттінгем Трент.

Заснований Морганою Сезалорі 2013 року, цей бренд представляє повсякденний одяг з невеликими деталями і став наріжним каменем гардероба принцеси. Вона доповнила цей ансамбль сережками Simone Rocha з перловими краплями і замшевими туфлями Gianvito Rossi.

Пальто (сукня) року

Відзначаючи свій перший День Святого Патрика як полковника ірландської гвардії, Кейт вибрала бірюзовий ансамбль і мала царствений вигляд у зшитій на замовлення сукні-пальто від Кетрін Вокер з високим коміром.

Образ на день Святого Патрика Фото: Getty

Бірюзовий колір відповідав плюмажам з пір'я, які носили ірландські гвардійці в ведмежих шапках.

Замшеві туфлі Gianvito Rossi в тон і екстравагантна асиметрична сукня Jane Taylor London з обробкою з плісированого тюлю завершили ансамбль.

Сукня року

Сукню в горошок, в якій знайшли відсилання до образів принцеси Діани, Кейт Міддлтон одягала, коли була присутня на церемонії вручення Ордена Підв'язки.

Сукня року Фото: Getty Images

Елегантну міді-сукню від бренду Alessandra Rich доповнювали туфлі від Jennifer Chamandi і капелюх Philip Treacy.

Вбрання року для державного заходу

Оскільки цього року відбулася коронація короля Чарльза, то конкурентів у коронаційного вбрання Кейт Міддлтон не було.

Коронація короля Чарльза Фото: Getty Images

Вона мала неймовірний вигляд у сукні Alexander McQueen кольору слонової кістки, розшитій трояндами, будяком, нарцисами і трилисниками. Образ доповнювала червоно-синя церемоніальна мантія.

Завершував її образ мерехтливий головний убір з квітковим візерунком, створений дизайнерами з Alexander McQueen, обраний замість традиційної тіари.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Вільям міг подарувати Кейт Міддлтон на Різдво.